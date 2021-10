Spektrum-Podcast | Quantenfeldtheorie

Marc Zimmer

Marc ist freier Journalist und Sprecher in Leipzig. Bei detektor.fm war er erst Praktikant, dann lange als CvD im Einsatz. Aktuell betreut er den Podcast „Spektrum der Wissenschaft“. Ansonsten ist er viel für MDR AKTUELL unterwegs oder geht seinen Herzensprojekten in der Kooperative „Zimmer & Zirk“ nach. Marc hat Anglistik/Amerikanistik und Kommunikationswissenschaft in Jena und Bangor studiert, später dann Journalistik in Leipzig. Dazu gabs die üblichen Praktika, besonders schön waren die bei Süddeutsche.de, der NBC in Namibia oder dem ZDF-Studio in Kenia.