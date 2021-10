Zurück zum Thema | Corona-Pandemie

Eine repräsentative Telefonbefragung des Robert-Koch-Instituts hat ergeben, dass die Impfquote höher sein könnte als bisher angenommen. Zudem sollen kostenpflichtige Schnelltests einen weiteren Anreiz geben, sich impfen zu lassen. Wie nahe sind wir dem Ende der Pandemie und können wir auch hier in Deutschland bald den „Freedom Day“ feiern?

„Freedom Day“: Andere Länder feiern schon



England, Dänemark und Portugal zum Beispiel haben die meisten Corona-Schutzmaßnahmen bereits abgeschafft. Diese Länder liegen allerdings mit ihrem Impffortschritt deutlich vor Deutschland. Aber auch hierzulande gibt es Grund zur Hoffnung. Laut einer Umfrage des Robert-Koch-Instituts liegt die Impfquote bei den Erwachsenen etwa fünf Prozent höher als bisher angenommen. Zahlen der European Covid Survey geben allerdings auch Anlass zur Sorge: Laut der Umfrage wollen sich 13 Prozent der Deutschen auf keinen Fall impfen lassen. Wie realistisch ist es angesichts dieser Zahlen überhaupt, die Herdenimmunität zu erreichen?

Man darf auch nicht vergessen, dass viele Menschen, wie zum Beispiel Kinder, noch keinen Impfschutz genießen. Dirk Brockmann, Physiker und Professor am Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin Foto: Monika Keiler

Grund zur Sorge oder Zuversicht?

Von heute an sind Corona-Schnelltests in Deutschland kostenpflichtig. Wer etwa ein Restaurant oder ein Konzert besuchen möchte, aber ungeimpft ist, muss den dafür benötigten Test von nun an selbst bezahlen. Politikerinnen und Politiker erhoffen sich, durch diese Entscheidung einen Impfanreiz zu setzen. Andere befürchten, dass dadurch künftig mehr Testergebnisse gefälscht werden könnten. Während manche Expertinnen und Experten besorgt auf Herbst und Winter blicken, weil die Infektionszahlen wieder steigen könnten, bleiben andere wegen des Impffortschritts in Deutschland zuversichtlicher.

Für mich wäre der 1. Januar ein Datum, an dem wir wieder zu unserem alten Leben zurückkehren könnten. Erwin Rüddel, Mitglied der CDU/CSU-Fraktion und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses Foto: Tobias Koch

Wann können wir in Deutschland den „Freedom Day“ feiern und ist das überhaupt eine gute Idee? Darüber spricht detektor.fm-Moderator Yannic Köhler mit Dirk Brockmann, er ist Physiker und Professor am Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Der CDU-Politiker Erwin Rüddel ist Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit im Bundestag und erklärt, weshalb die Corona-Maßnahmen zum Ende des Jahres wegfallen könnten.