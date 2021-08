Zurück zum Thema | Geo-Engineering

Geo-Engineering ist eine Möglichkeit, den menschengemachten Klimawandel einzudämmen. Dabei werden zwei Ansätze unterschieden: Es gibt das Carbon Dioxide Removal (CDR – Kohlendioxidentfernung), als auch das Solar Radiation Management (SRM). Ziel von ersterem ist, die ausgestoßenen CO2-Emissionen nicht in die Erdatmosphäre freizusetzen, sondern zu binden. Dafür sollen beispielsweise riesige Landflächen neu bewaldet werden.

Symptombehandlung oder Ursachen angehen?

Mit der Herangehensweise des CDR, würde die Ursache der Klimaerwärmung angegangen werden. Das SRM verhindert hingegen, dass zu viel Sonneneinstrahlung auf die Erde tritt. Ein Gedanke dabei ist, im All riesige Schirme zu spannen, die die Erde vor schädlicher Strahlung schützen. Mit der Methode des Strahlungsmanagements würden allerdings lediglich die Symptome der Erderwärmung angegangen werden.

Die größten Risiken sind gesellschaftlicher Natur. Wenn wir glauben: Wir haben jetzt etwas Technisches in der Hand, da können wir ja, was die Emissionen angeht, weitermachen wie bisher. Ulrike Niemeier, Forscherin am Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg Bild: Miriam Kornblueh

Geo-Engineering – unabsehbare Folgen von Doktorspielen mit dem Klima

Eine weitere Idee, die Strahlung zu beeinflussen, ist es, Schwefeldioxid in der Atmosphäre zu versprühen. Die winzigen Moleküle reflektieren das Sonnenlicht und die Klimaerwärmung könnte auf dem Niveau von 2020 gehalten werden. Das klingt bahnbrechend, doch in wissenschaftlichen Forschungsmodellen konnte festgestellt werden, dass sich dadurch die gesamte Menge an Sonnenlicht auf der Erde verändert. Wie sich dann das Wetter in unterschiedlichen Regionen weltweit verändern würde, ist nicht absehbar.

Wenn man einen Sonnenschirm ins All bringen will, der die Erde beschatten soll, da reden wir ungefähr über die Größenordnung der Fläche von Deutschland. Bis wir soweit sind, wird auf jeden Fall noch dauern. Pia Bausch, Teil der Forschungsgruppe Geo-Engineering beim Raumfahrtunternehmen OHB Bild: OHB

Welche Möglichkeiten Geo-Engineering bietet, um die Klimaerwärmung einzudämmen, hat detektor.fm-Moderatorin Marie Jainta Ulrike Niemeier gefragt. Sie erforscht am Max-Planck-Institut für Meteorologie die Folgen des menschlichen Eingriffs in das Klima. Außerdem im Gespräch ist Pia Bausch. Sie ist Teil der Forschungsgruppe Geo-Engineering des Raumfahrtunternehmens OHB.