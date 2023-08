Zurück zum Thema | Supraleiter

Das wäre ein großer Durchbruch: Ein Material, das Strom nahezu ohne Verluste leitet — und das bei Raumtemperatur. So einen Supraleiter will eine südkoreanische Forschungsgruppe jetzt gefunden haben. Das behaupten sie zumindest in einem Paper , das sie im Juli 2023 vorveröffentlicht haben. LK-99 heißt diese vermeintlich supraleitenden Metallverbindung. Neu ist die Technologie der Supraleiter nicht. Doch bisher funktionieren sie nur, wenn sie stark gekühlt sind oder unter hohem Druck stehen.