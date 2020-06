Zurück zum Thema | Umweltschutz in der Schifffahrt

Was haben die neuen Umweltauflagen für die Schifffahrt gebracht?

Schiffe pusten eine Menge Schadstoffe in die Luft. Dieses Jahr ist eine neue Abgasverordnung in Kraft getreten, die das nun ändern und Schifffahrt umweltfreundlicher machen soll. Doch hält sie was sie verspricht?