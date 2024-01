destilliert | Januar 2024: Relaunch der detektor.fm-Apps und Vier-Tage-Woche

Relaunch der detektor.fm-Apps

Radio und Podcasts unterwegs hören, das geht am einfachsten mit den mobilen detektor.fm-Apps für Apple und Android. Die detektor.fm-Apps sind dank einer großen Generalüberholung technisch nun wieder auf dem neuesten Stand. Die Apps sind mit allen aktuellen Endgeräten kompatibel und jetzt noch leichter zu bedienen. Mit unserer optimierten App könnt ihr unseren Wort-Stream, den Musik-Stream und alle detektor.fm-Podcasts bequem hören. Lieblingssongs und besondere Podcast-Episoden lassen sich damit leicht merken. Besondere Höhepunkte findet ihr in den Apps immer sehr prominent. Außerdem lassen sich die Podcasts in eure Lieblings-Podcast-App übertragen.

In den kommenden Wochen folgen noch weitere von euch oft genutzte Features wie Google Chromecast oder Integrationen für das Auto für Android Auto oder Apple Carplay. Gebt uns und den Entwicklern dafür bitte noch ein wenig Zeit.

detektor.fm-Podcasts bei YouTube hören

In Zukunft könnt ihr unsere Podcast übrigens auch bei YouTube hören. Den „Popfilter“ oder auch unseren Storytelling-Podcast „Teurer Wohnen“ zum Beispiel findet ihr schon jetzt dort. Bis Ende Januar werden dann alle detektor.fm-Podcasts bei YouTube verfügbar sein. Besonders für Nutzerinnen und Nutzer von YouTube-Music dürfte die Integration der Podcasts sehr hilfreich sein.

Vier-Tage-Woche bei detektor.fm

Wer nur vier Tage die Woche arbeitet, ist zufriedener und produktiver – das zeigt zum Beispiel eine britische Studie. Mit der Firmenchefin Heike Wenzel haben wir im brand eins-Podcast darüber gesprochen, ob die Vier-Tage-Woche ein Arbeitsmodell der Zukunft sein kann. Für detektor.fm jedenfalls ist sie das: Denn wir nehmen ab diesem Jahr beim deutschlandweiten Modellversuch zur Vier-Tage-Woche teil.

Kati Zubek und Christian Bollert verraten im Hauspodcast „detektor.fm destilliert“ ihre Lieblingsfeatures in den mobilen detektor.fm-Apps, sprechen über die Podcast-Höhepunkte im Januar und freuen sich auf unseren neuen Storytelling-Podcast zum Kohleausstieg, der Ende Januar erscheinen wird.

(00:00:00) Intro

(00:00:32) Begrüßung von Kati

(00:01:23) Relaunch der detektor.fm-Apps

(00:07:38) Christians Lieblingsfeature in der App

(00:13:01) Neuer Storytelling Podcast: „Nach der Kohle“

(00:16:45) detektor.fm bei YouTube

(00:18:48) Die detektor.fm Wort- und Musikstreams

(00:23:02) Die Vier-Tage-Woche bei detektor.fm

(00:27:34) Outro