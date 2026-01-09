Play
Bild: detektor.fm
Bild: detektor.fm

destilliert | Januar 2026: Media Forward Fund

„Eine Würdigung für unsere tägliche journalistische Arbeit“

Große Freude bei Christian und Claudius. Denn die Jury des Media Forward Fund hat sich dafür entschieden, detektor.fm einen Podcast und einen Newsletter aus und für Sachsen-Anhalt zu finanzieren. In dieser Folge „destilliert“ sprechen die beiden über das neue Projekt.

detektor.fm erhält Finanzierung des Media Forward Fund

Für unser Podcast-Radio sind es sehr gute Nachrichten: detektor.fm wurde aus 79 Bewerbungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von der Jury des Media Forward Fund für eine Unterstützung ausgewählt. Schon im Dezember hat der Media Forward Fund die Entscheidung bekannt gegeben. 

Podcast und Newsletter aus und für Sachsen-Anhalt

Der Media Forward Fund finanziert detektor.fm für zwei Jahre einen Podcast und einen Newsletter aus und für Sachsen-Anhalt. Damit vergibt der Fund erstmals eine Finanzierung in die ostdeutschen Bundesländer.

Für uns als Team ist das in mehrfacher Hinsicht fantastisch, denn es belohnt die mehr als 16-jährige Arbeit für digitale, journalistische Audioinhalte, ermöglicht uns ein ambitioniertes regionales Pilotprojekt und stärkt die Medienvielfalt in den ostdeutschen Bundesländern.

Sachsen-Anhalt gehört als Bundesland zu den Regionen mit der geringsten Medienvielfalt und steht gleichzeitig mit der anstehenden Landtagswahl besonders im deutschlandweiten Fokus, wie die Debatte über den Rücktritt von Ministerpräsident Haseloff gerade schon zeigt.

Dort ein ausgeruhtes, wöchentliches Podcast-Format zu bieten, das wirklich differenziert ist, das schon weit vor der Wahl und auch noch lange nach der Wahl da ist — das ist die Kernidee von diesem Projekt.

Christian

Christian

In der Januar-Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ sprechen Christian Bollert und Claudius Nießen über einen aufregenden Bewerbungsprozess, die Kooperation mit dem Media Forward Fund und die Pläne für den Sachsen-Anhalt-Podcast und -Newsletter.

Wer kein Highlight verpassen will: Über alle Neuigkeiten informiert einmal pro Monat der detektor.fm-Newsletter.

Shownotes

(00:00:00) Intro
(00:01:07) Claudius zu Gast bei destilliert
(00:02:11) Neuer Sachsen-Anhalt-Podcast und -Newsletter
(00:04:58) Der Media Forward Fund
(00:10:03) Das Bewerbungsverfahren
(00:13:25) Zugewinne durch den Newsletter
(00:16:29) Wie es jetzt weitergeht
(00:22:17) Outro

