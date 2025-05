Schwerpunkt Arbeitsmarkt im brand eins Podcast

Im brand eins Podcast widmen wir uns im Mai nach dem „Tag der Arbeit“ den Fragen und Herausforderungen des Arbeitsmarktes. Der Themenschwerpunkt ist gestartet mit Manuel Smukalla von der Bayer AG. Er verantwortet einen Talent-Marktplatz bei dem Agrarchemie- und Pharmakonzern. Das Besondere: nicht mehr Vorgesetzte entscheiden darüber, wer welche Projekte bearbeitet, sondern die Mitarbeitenden. Außerdem geht es beispielsweise im Gespräch mit Journalist und Autor Markus Albers um sein Buch „Die Optimierungslüge“ und warum Technologie und Selbstorganisation in vielen Fällen vor allem mehr Arbeit bedeutet. Im brand eins Podcast schauen wir im Mai auch auf die Rahmenbedingungen für Selbstständige und checken Arbeitsmarktmythen auf ihren Wahrheitsgehalt: Arbeiten Menschen in Deutschland wirklich zu wenig? Und sind junge Leute wirklich dauernd krank?

Neue Staffel „Ach, Mensch!“

Der Podcast „Ach, Mensch!“ in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft geht in die nächste Staffel. Der Schwerpunkt diesmal: künstliche Intelligenz. detektor.fm-Redakteurin Jessica Hughes spricht mit Forscherinnen und Forschern über ihren wissenschaftlichen Alltag, Forschungsfragen und ihre persönliche Motivation. Neue Folgen erscheinen Ende Mai.

„Das Rad meiner Träume“

Im „Antritt“ gibt es eine neue Serie. Es geht in „Das Rad meiner Träume“ um die Räder, die uns nicht schlafen lassen. Die „Antritt“-Hörerinnen und -Hörer und auch das „Antritt“-Team stellen in dieser neuen Serie ihre Traumräder vor, die sie mal besessen haben, die sie aktuell fahren oder von denen sie träumen, weil es sie noch nicht gibt.

Über all das sprechen Christian Bollert und Stephan Ziegert in dieser Ausgabe von destilliert, ziehen eine kleine Bilanz zur Vier-Tage-Woche, die es bei detektor.fm seit Anfang 2024 gibt. Außerdem rätseln sie über Brad Pitts Beteiligung an „Adolescence“ — und eine Buchempfehlung darf in guter destilliert-Manier natürlich nicht fehlen.

(00:00:00) Intro und Begrüßung Stephan Ziegert

(00:00:44) Der 1. Mai bei detektor.fm

(00:02:01) Der „Talentmarktplatz“ bei Bayer als Thema im brand eins Podcast

(00:07:14) Über Selbstständigkeit im brand eins Podcast

(00:10:11) Wie läuft die Vier-Tage Woche bei detektor.fm?

(00:15:25) Über Optimierungsprozesse im brand eins Podcast

(00:16:27) Neue Staffel „Ach, Mensch!“

(00:17:30) Neue Serie „Das Rad meiner Träume“ im Antritt

(00:18:50) Die Mai-Empfehlungen

(00:28:08) Verabschiedung