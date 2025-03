Die erste Sendung

Der Fahrradpodcast „Antritt“ wird in diesem Monat zehn Jahre alt. In dieser Zeit ist viel passiert. 2009 startete detektor.fm als neuer Radiosender und auch „Antritt“ war von Beginn an Teil des Programms. Wenn auch in etwas anderer Form, denn einer der ersten drei Jingles, die für den neuen Sender produziert wurden, hieß auch schon „Antritt“.

Ein paar Jahre später kam dann Gerolf Meyer dazu, der damals als Fahrradjournalist bereits für einige Printmedien geschrieben hatte. Schon während seines Geografie-Studiums interviewte Gerolf viele fahrradinteressierte Menschen. Er merkte jedoch, dass er mit Print schnell an seine Grenzen kommt. Das Podcastradio kam ihm also gerade recht, denn mit Audio ist doch so einiges mehr möglich. So wurde der Fahrradpodcast „Antritt“ geboren.

Am Anfang war der Podcast aber eher eine Fahrradsendung im Rahmen des detektor.fm-Radioprogramms. Christian und Gerolf erinnern sich noch sehr gut an die allererste Episode — eine Reportage über Fatbikes.

Ich bin mit den Mitgliedern der IG-Pausenkultur im Winter mit einem Aufnahmegerät aus Dresden ins Erzgebirge gefahren und wir haben sogar draußen im Schnee geschlafen. Gerolf Meyer

Die Faszination Fahrrad geht weiter

Im März erwarten euch so einige Sonderausgaben in unserem Fahrradpodcast. Freut euch auf Interviews mit bekannten Fahrradpodcasterinnen und -podcastern, Erzählungen zur Geschichte des Fahrradjournalismus und jede Menge weitere Überraschungen zum Geburtstag.

In dieser Episode unseres Hauspodcasts „detektor.fm destilliert“ spricht detektor.fm-Gründer und Geschäftsführer Christian Bollert mit „Antritt“-Redakteur und Fahrradfreund Gerolf Meyer über die letzten zehn Jahre des Fahrradpodcasts „Antritt“ — über die Entstehung, besondere Folgen und witzige Momente. Außerdem gibt es einen kleinen Spoiler für die nächsten Folgen.

(00:00:50) Rückblick: 10 Jahre „Antritt“-Podcast

(00:06:58) Die Begeisterung fürs Fahrrad

(00:10:52) Die allererste Episode

(00:17:00) Ausblick auf die nächsten Folgen

(00:22:24) Podcast-Empfehlung von Gerolf

(00:24:14) Welche „Antritt“-Episode ist ein guter Einstieg?

(00:27:45) Verabschiedung