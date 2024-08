Fünf Jahre, 200 Folgen — ein Überraschungserfolg

Am Anfang ist er eingeschüchtert, aber überaus interessiert: Der Journalist Marc Zimmer ist von Hause aus Geisteswissenschaftler, seit fast 12 Jahren arbeitet er bei detektor.fm. Und seit mehr als fünf Jahren hostet er nun schon den „Spektrum-Podcast“, der im April 2019 an den Start gegangen ist. Bei der Kooperation von detektor.fm und Spektrum der Wissenschaft ist der Name Programm — der Wissenschaftspodcast deckt ein breites Spektrum an Themen ab:

Wir haben jede Woche ein neues Thema und springen da kreuz und quer, ich hab‘ in den letzten Wochen von Quantengravitation bis zur Hirnforschung alles drin gehabt — und das ist wirklich sehr schön! Marc Zimmer, Host des Spektrum-Podcasts

Für die 200. Episode sollte es etwas Besonderes sein — also hat sich Marc Zimmer in den Zug gesetzt, ist ins Spektrum-Verlagshaus nach Heidelberg gefahren und hat dort mit Redakteurinnen und Redakteuren in Erinnerungen geschwelgt: Welche waren die beliebtesten Folgen? Wie sind wir am Podcast gewachsen? Welche Themen könnten in Zukunft spannend sein? Und überhaupt: Wie konnte aus dieser einfachen Idee diese unglaubliche Reise werden?

Der Spektrum-Podcast ist in den letzten Jahren am stärksten gewachsen. Er ist zehn Millionen Mal abgerufen worden und wir haben über 250 000 Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist schon krass, was da in den vergangenen Jahren so passiert ist. Christian Bollert, detektor.fm-Geschäftsführer

Noch mehr Gründe zum Feiern

Christian Bollert hat selbst eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen: Seit mehr als acht Jahren steht er für den „brand eins Podcast“ hinter dem Mikrofon — damals einer der ersten Wirtschaftspodcasts in Deutschland. Nun feiert die Redaktion des Wirtschaftsmagazins 25 Jahre brand eins. Im Editorial zum Jubiläumsheft schreibt Chefredakteurin Gabriele Fischer: „Wer sich auf Neues einlässt, braucht Verbündete. So verdanken wir den brand eins Podcast, der einer der ersten zum Thema Wirtschaft war und inzwischen Teil einer Podcast-Familie ist, der Hartnäckigkeit von Christian Bollert von detektor.fm.“ Dafür, dass sich Gabriele Fischer damals hat überzeugen lassen, ist ihr Christian Bollert bis heute dankbar, sagt er. Im „brand eins Podcast“ spricht Christian mit Gabriele Fischer und Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur über diese wilden 25 Jahre — die Folge erscheint am 9. August 2024.

Deutscher Podcastpreis für „Bestes Skript“

Unser Storytelling-Podcast „Teurer Wohnen“ ist nun offiziell der erfolgreichste Podcast, den wir jemals produziert haben. Nach dem Grimme Online Award und dem Deutschen Radiopreis hat er vergangenen Monat nun auch noch den Deutschen Podcastpreis 2024 („Bestes Skript“) gewonnen. Die Jury argumentiert: „Herausragende Erzählung, Dramaturgie und Komposition. „Teurer Wohnen“ hat es geschafft, diese Kriterien mit bemerkenswertem Können zu übertreffen. Der Podcast gehört zweifellos zum handfertigsten, was die deutsche Podcastlandschaft momentan zu bieten hat. Er widerspricht ohne zu Schreien, schafft Opposition ohne Aufzustacheln, erzeugt Spannung, ohne Prahlerei. Es ist eine gekonnte Reduktion auf das Schnörkellose, die dem Erzählten Klarheit verleiht. Das Skript ist eine geschickte Synthese aus Handwerk und Kunst. Seine Inszenierung demonstriert die Macht des Mediums Podcast und gleichermaßen die Freude an guten Geschichten.“

Für diese Folge von „destilliert“ hat Christian Bollert mit seinem Kollegen und Podcast-Host Marc Zimmer über schöne Podcast-Momente im Alltag, über Glücksbringer und Lampenfieber und jede Menge Erfolgsgeschichten gesprochen.

(00:00:09) Begrüßung Marc Zimmer — 200 Folgen Spektrum Podcast

(00:01:44) Wie gings los für dich mit dem Podcast?

(00:04:24) Die Jubiläumsfolge

(00:08:32) Wie geht es weiter mit dem Podcast?

(00:11:08) Geschichten aus der Mathematik

(00:12:42) Brand eins Jubiläum — 25 Jahre

(00:15:43) Leoniden übernehmen Popfilter

(00:17:02) Teurer Wohnen — Deutscher Podcastpreis

(00:18:58) Marc empfiehlt „Wir waren wie Brüder“ von Daniel Schulz