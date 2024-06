destilliert | Juni 2024: Neuer Podcast „Geschichten aus der Mathematik“

Neuer Podcast erzählt „Geschichten aus der Mathematik“

Der neueste Podcast aus dem Hause detektor.fm will Mathematik anders erzählen: Im Mittelpunkt stehen die Menschen hinter der Mathematik und ihre Geschichte. detektor.fm-Moderatorin Charlotte Thielmann hat selbst Mathematik studiert und deshalb ein Vorwissen, das beim Podcastmachen wenig gefragt war — bis jetzt. Im neuen Podcast spricht sie mit dem promovierten Mathematiker Demian Nahuel Goos über historische Konflikte, Debatten und Schicksale, die zu bedeutenden mathematischen Entdeckungen geführt haben. Es geht unter anderem um Pistolenduelle, um die Revolution und die große Liebe, um einen Leserbrief-Shitstorm und um Plagiate unter Freunden. Es gibt also jede Menge Drama! Dazu erklärt Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft, warum die jeweilige Mathematik, um die sich die Folge dreht, so bedeutsam ist — und vielleicht sogar schön.

Es geht in jeder Folge um eine große Idee aus der akademischen hohen Mathematik, aber so erklärt, dass sie jeder verstehen kann. Der Hauptteil des Podcasts ist aber das, was wir am liebsten tun: Geschichten erzählen. Charlotte Thielmann, Host von „Geschichten aus der Mathematik“

„Geschichte aus der Mathematik“ ist ein detektor.fm-Podcast in Kooperation mit Spektrum der Wissenschaft. Ab dem 5. Juni erscheint jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge — überall, wo es Podcasts gibt, und auf detektor.fm.

Fußball-EM startet im Juni

Bei Erscheinen der Juni-Folge von „detektor.fm destilliert“ ist es noch genau eine Woche hin bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Herren 2024. Die deutsche Nationalmannschaft wird sich als erstes mit dem schottischen Team messen. Charlotte schaut zwar gerne Fußball — das EM-Fieber hat sie allerdings noch nicht gepackt, erzählt sie „destilliert“-Host Christian Bollert im Podcast. Beide sind sich einig: So richtig euphorisch stimmen sie weniger die Turniere selbst, sondern das Gemeinschaftsgefühl, das während so eines sportlichen Großererignisses entstehen kann.

detektor.fm widmet sich der EM in mehreren Podcasts: Im „Forschungsquartett“ geht es in der Folge, die am 13. Juni erscheinen wird, um ein Projekt des Forschungszentrums Jülich, das bei den EM-Spielen in Düsseldorf die Besucherströme optimieren soll. Außerdem gibt es in „Was läuft heute“, unserem Podcast für neue Film-, Doku- und Serientipps, ein Spezial zu Fußballfilmen.

In der Juni-Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ spricht Christian Bollert mit Moderatorin Charlotte Thielmann über den neuen Podcast „Geschichten aus der Mathematik“ und die Gründe, warum auch Menschen ohne großes Mathe-Verständnis den Podcast hören können und sollten. Außerdem berichten Christian und Charlotte, mit welchen Gefühlen sie der Fußball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland entgegenblicken, und sie teilen ihre Juni-Tipps zum Lesen, Hören oder Schauen.

(00:00:00) Intro

(00:00:29) Neuer Podcast: „Geschichten aus der Mathematik“

(00:02:42) Charlotte darüber, wie es ist, Mathe zu studieren

(00:04:19) Worum es in dem Podcast geht

(00:05:42) Charlottes Highlight (bis jetzt)

(00:06:52) Das Pistolenduell der ersten Folge

(00:09:37) Fußball-Europameisterschaft der Herren

(00:12:45) „Forschungsquartett“ zum Thema Besucherströme

(00:13:26) Fußballfilm-Tipps bei „Was Läuft Heute?“

(00:14:20) Charlottes Juni-Tipps

(00:16:53) Christians Juni-Tipps

(00:17:53) Verabschiedung