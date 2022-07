destilliert | Juli 2022: Lars Feyen, Fahrzeugbrief und Podcast-Tipps

Redakteur Lars Feyen zu Gast

Obwohl er schon länger bei detektor.fm an Bord ist, ist es für Lars Feyen die Premiere in unserem Hauspodcast destilliert. Nach einem Praktikum vor einigen Jahren ist seine Zeit bei detektor.fm lange eine Art On-Off-Beziehung gewesen. Seit letztem Sommer ist Lars Feyen aber fest dabei, moderiert inzwischen regelmäßig unseren tagesaktuellen Podcast „Zurück zum Thema“, die Frühsendungen und ist auch hinter den Kulissen redaktionell tätig. Im Podcast spricht er über seinen persönlichen Lebensweg und das Sprachenlernen mit Harry Potter.

Neuer Podcast „Fahrzeugbrief“

In diesem Monat startet bei uns außerdem mit Fahrzeugbrief ein neuer Mobilitätspodcast. Darin stellen wir ab sofort die Geschichten hinter bestimmten Automodellen vor. Egal ob die Ente von Citroën oder die Isetta von BMW – woher die Ideen für diese Fahrzeuge stammen und wieso sie unsere Kultur und Mobilität auch beeinflusst haben, könnt ihr ab sofort jede Woche in diesem Podcast hören.

Coldmirror und andere Highlights

Coldmirror hat Millionen Harry-Potter-Fans mit ihren neu eingesprochenen Filmdialogen zum Lachen gebracht und sie hat sich als Youtuberin und Podcasterin eine treue und aktive Fangemeinde aufgebaut. Als vor einigen Tagen auf Twitter bekannt geworden ist, dass sie in unserem Podcast Was läuft heute? für eine Bonusfolge vorbeischauen wird, hat es unzählige Fragen und Reaktionen gegeben. Einige Antworten gibt es ab dem 7. Juli dann exklusiv bei Apple Podcasts nachzuhören.

Lars Feyen und Christian Bollert gucken außerdem auf weitere Podcast-Höhepunkte bei detektor.fm im Juli, die sich interessanterweise am 7. Juli ballen. So spricht der russischstämmige Schriftsteller Wladimir Kaminer im brand eins-Podcast über Umbrüche in seiner Biografie oder es reflektiert Alice Merton ihren unverhofften Welterfolg in einer neuen Ausgabe von Tracks & Traces.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:09 Zu Gast: Lars Feyen

00:01:29 Wie wird man Podcastmensch?

00:04:14 Breites Spektrum an Aufgaben

00:06:18 Lieblingstätigkeit von Lars

00:08:32 Neustart vom „Fahrzeugbrief“ am 7. Juli

00:11:05 Was läuft heute?-Bonusepisode mit Coldmirror

00:13:40 Grams‘ Sprechstunde mit Leif Erik Sander

00:15:38 brand eins-Podcast mit Wladimir Kaminer

00:17:23 Tracks & Traces mit Alice Merton

00:18:52 The Memory Palace