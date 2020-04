detektor.fm destilliert | April 2020: Corona Home Office und Rudi

Corona Home Office

Natürlich sind auch wir von detektor.fm im Corona-Homeoffice, zumindest die meisten von uns. Denn in der Redaktion sind nur noch die Leute, die regelmäßig ins Studio müssen, also beispielsweise Moderatoren und Chefin oder Chef vom Dienst. Der Großteil arbeitet schon seit gut drei Wochen von Zuhause.

Wachsende Zugriffe auf Podcasts und Live-Streams

Seit dem Anfang der Corona-Krise messen wir deutlich mehr Zugriffe für unsere beiden Streams (Wortstream und Musikstream) sowie unsere Podcasts. Interessanterweise sind die Livestreams dabei besonders stark angewachsen. Offenbar hören im Corona-Homeoffice viele Menschen gern Onlineradio.

Neue Podcasts

Mit „Status: Homeoffice“ und „Allein zu Haus mit …“ haben wir beim Podcast-Radio detektor.fm in den letzten Tagen gleich zwei neue Podcasts gestartet. Für „Status: Homeoffice“ spricht Marie Schiller momentan jeden Werktag mit der Spezialistin für Organisationsentwicklung Bettina Rollow. Im Podcast werden Fragen zu Homeoffice mit Kindern, Statuseinstellungen oder Krisen diskutiert. Die Journalistin Melanie Stein verabredet sich in dem neuen Format „Allein zu Haus mit …“ mit spannenden Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Politik. Wie verbringt Rainald Grebe das Corona-Homeoffice in Brandenburg? Was macht der Moderator Pierre M. Krause momentan? Oder wie geht es dem Shootingstar der SPD, wenn er nun Kevin allein zu Haus ist?

Spazieren, Rudi und Radfahren

Marie Schiller und Christian Bollert plaudern im Podcast außerdem über ihren Alltag in Zeiten von Corona. Während Marie gern mit ihrem Hund Rudi spazieren geht, ist Christian häufiger auf dem Rad unterwegs.

Shownotes

00:00:09 Begrüßung von Marie Schiller und Christian Bollert

00:00:41 detektor.fm-Alltag in Zeiten von Corona-Homeoffice

00:08:35 Neuer Podcast „Status: Homeoffice“

00:14:09 Melanie Stein ist „Allein zu Haus mit …“

00:16:56 Musiktipps in „Keine Angst vor Hits“

00:17:49 Sonderfolge des Fahrradpodcasts „Antritt“ zu Corona

00:21:41 Marie empfiehlt „König der Löwen“ und beide schwärmen von Christian Drosten

00:28:09 Verabschiedung