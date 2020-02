detektor.fm destilliert | Februar 2020: Grundgesetz, Medizin-Podcast und viele Serien

Medizin-Podcast und Stimmen-Podcast

Mit „Grams’ Sprechstunde“ und „Stimm Dich“ haben wir in den letzten Tagen gleich zwei neue Podcasts gestartet. Die Ärztin Natalie Grams und der Jurist Christian Nobmann fragen in „Grams’ Sprechstunde“ danach, was „gute Medizin“ ausmacht. Denn diese Fragen stellen sich Ärzte und Patienten gleichermaßen. Sind doch medizinische Fragen oft komplex, denn auch Ethik und Recht spielen eine Rolle. Wie passt das alles zusammen? Unser neuer Medizin-Podcast hier bei detektor.fm ist eine Kooperation mit Spektrum.

Im neuen Podcast „Stimm Dich“ beschäftigen sich der Logopäde Alexander Kunze und die Journalistin Eva Morlang mit unserer Stimme. Wir alle verwenden unsere Stimme als zentrales Kommunikationselement egal ob privat oder im beruflichen Kontext. Wie halten wir die Stimme gesund? Was macht gutes Sprechen aus und was braucht eine gute Singstimme? Antworten liefert dieser neuen Podcast und jede Folge enthält außerdem praktische Übungen zum selbst ausprobieren.

SPIEGEL Update am Morgen

Seit dieser Woche produzieren wir für die Kolleginnen und Kollegen des SPIEGEL das „Update am Morgen„. Sprecherinnen und Sprecher von detektor.fm vertonen dafür von Montag bis Freitag bis 6 Uhr einen Text, den wir von der SPIEGEL-Redaktion bekommen. Für uns ist das eine sehr spannende Kooperation, über die wir uns sehr freuen!

Täglicher Podcast „Zurück zum Thema“

Unser täglicher Podcast „Zurück zum Thema“ erscheint jetzt seit gut zwei Monaten an jedem Werktag. Rabea Schloz und Christian Bollert sprechen in der aktuellen Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ über den aktuellen Stand der Entwicklung dieses täglichen Podcasts und am Ende über Lese- und Videotipps für den Februar.



https://detektor.fm/wp-content/uploads/2020/02/detektorfmdestilliertfebruar-2020.mp3 detektor.fm destilliert | Februar 2020 25:31 Download

Shownotes

00:00:09 Begrüßung von Rabea und Christian

00:00:28 Grundgesetz-Podcast-Finale mit Live-Podcast in Göttingen

00:03:39 Rechtspodcast „Ist das gerecht?“

00:05:19 „Grams’ Sprechstunde“ als neuer Podcast zusammen mit Spektrum

00:09:17 Der „Stimm dich“ Podcast

00:12:39 Zwei Monate täglicher Podcast „Zurück zum Thema“

00:17:13 Wir unterstützen den SPIEGEL bei der Vertonung des Updates

00:19:11 Sherlock Holmes und viele Serien

00:24:05 Verabschiedung