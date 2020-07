Juli 2020: Sommertipps und Sommergrüße aus dem Büro

Sommer vorm Büro

Der Juli ist traditionell der Monat für Ferien, Sommer und Urlaub. 2020 ist das dank Corona alles ein wenig anders. Als wir hier am Mittagstisch darüber gesprochen haben, ist uns aufgefallen, wie vielfältig und unterschiedlich die Ideen sind. Deshalb haben wir kurzerhand Christian das Mikrofon in die Hand gedrückt und ihn persönliche Sommertipps von detektor.fm-Redakteuren sammeln lassen.

Schlafen im Freien, Tandem-Fahren, Heimat-Urlaub

Während Nici beispielsweise Sommer damit verbindet, endlich wieder im Freien ohne Zelt draußen zu schlafen und sich die Sterne anzuschauen, liest Yannick gern Seefahrer-Bücher am See. Kati will dieses Jahr erstmals Tandem-Touren mit ihrem Partner unternehmen und Rabea entdeckt kurzerhand Deutschland für sich und plant nach ihrem Ausflug nach Wertheim nun ihren ersten Urlaub an der Ostsee.

Schreibtisch hält Hitze nicht aus

Während der Aufnahmen für diese Sonderausgabe von „detektor.fm destilliert“ hat einer unserer zehn Jahre alten Schreibtische seinen Geist aufgegeben und ist zusammengekracht. (Keine Sorge, dabei sind weder Redakteurinnen, PCs noch Tiere zu Schaden gekommen.)

In dieser Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ hört ihr Sommertipps und Empfehlungen von 15 detektor.fm-Redakteurinnen und -Redakteuren. Nebenbei bekommt ihr auch einen akustischen Eindruck von unserer alten Geschirrspülmaschine, dem Klang unseres Treppenhauses und dem Kindergarten vor unserem Fenster, der für uns so klingt wie ein Freibad.

Shownotes

00:00:09 Begrüßung von Christian

00:00:31 detektor.fm Geschirrspülmaschine

00:01:25 Alina empfiehlt „The Umbrella Academy“

00:03:23 Stephan fährt gern an den Badesee und hofft auf warmes Wasser

00:04:05 Ein Schreibtisch bricht zusammen

00:05:16 Irene will Freunde und Verwandte in Deutschland besuchen

00:06:07 Gregor liest vermutlich noch den ganzen Sommer an der Nowitzki-Biographie

00:08:02 Helena spielt gern Tischtennis und hängt im Garten ab

00:10:42 Yannick liest gern Seefahrer-Bücher wie „Das Totenschiff“

00:12:14 Esther schwärmt von Walnuss-Feige-Eis

00:13:27 Adrian empfiehlt Sonnencreme und 45 Minuten Intensiv-Sonnenbaden

00:15:11 Marie fühlt sich im Erzgebirge an Skandinavien erinnert

00:17:07 Christian läuft durchs Treppenhaus

00:18:05 Rabea mag es, drinnen zu bleiben, und will Deutschland entdecken

00:20:25 Claudius fährt in die Niederlande an die Nordsee

00:24:17 Nici liebt es, ohne Zelt draußen zu schlafen

00:26:07 Kati traut sich demnächst aufs Tandem

00:29:06 Irina muss dringend einen Anbau im Garten errichten

00:30:26 Verabschiedung

00:30:39 Kindergarten, der wie Schwimmbad klingt