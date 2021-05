Mai 2021: „Ach, Mensch!“, Leoniden und Tobias Rohe stellt sich vor

Neuer Wissenschaftspodcast „Ach, Mensch!“

In dieser Woche ist die erste Folge unseres neuen Podcasts „Ach, Mensch!“ erschienen. In diesem Gesprächspodcast stehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Geistes- und Sozialwissenschaften im Mittelpunkt. Unsere Moderatorin Lara-Lena Gödde spricht mit ihnen über ihre Leidenschaft für die Forschungsthemen, den beruflichen Alltag und die jeweilige persönliche Motivation. Der Podcast ist eine Kooperation zwischen detektor.fm und der Max-Planck-Gesellschaft.

Leoniden zu Gast bei „Tracks & Traces“

Liebesbekenntnisse gehen nie leicht über die Lippen. Was man nicht sagen kann, muss man vielleicht lauthals buchstabieren. So wie die Kieler Band Leoniden in ihrem euphorischen Liebeslied „L.O.V.E.“. In „Tracks & Traces“ nehmen Sänger Jakob und Gitarrist Lennart den Song Spur für Spur für euch auseinander.

5-teilige Mini-Serie zu Podcasts

Im April haben wir in unserem gemeinsamen Podcast mit dem Wirtschaftsmagazin brand eins den fünften Podcast-Geburtstag gefeiert. In fünf Sonder-Episoden geht es passenderweise um den Podcast-Markt und Podcasts in Deutschland. Zu hören sind Philipp Westermeyer (OMR Podcast), Isa Sonnenfeld (Role Models Podcast), Philip Banse (Lage der Nation), Saruul Krause-Jentsch (Head of Studios, Spotify Deutschland) und Michael Trautmann (On the Way to New Work).

Tobias Rohe stellt sich vor

Mit Tobias Rohe ist diesmal ein Kollege von podcastproduzenten.de zu Gast. Seit Anfang des Jahres verstärkt Tobias das Team, welches für Kunden wie DER SPIEGEL, das ifa-Institut oder die Süddeutsche Zeitung Auftragspodcasts produziert. In unserem Hauspodcast spricht er über sein vorheriges Arbeitsleben, überraschende Momente im Arbeitsalltag und seine Leidenschaft für hochwertige Audio-Produktionen wie Features oder Podcasts.

In der Mai-Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ plaudern Tobias Rohe und Christian Bollert außerdem über das Buch „Stern 111“ von Lutz Seiler, die Unterstützungsmöglichkeiten für detektor.fm und verspätetes Serien-Gucken.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:09 Begrüßung Christian Bollert und Tobias Rohe

00:00:34 Wie Tobias bei den Podcastproduzenten gelandet ist

00:01:32 Glückliche Fügung: Tobias erzählt von seiner Stelle

00:04:04 Wie ihm seine Agenturerfahrung hilft

00:04:42 Seine Liebe für Audio

00:06:13 Was Tobias bei seiner Arbeit überrascht hat

00:07:15 „Erweckungsmoment“ Audio: 1000 Hits am Stück & Radio-Features

00:08:33 Storytelling-Podcasts: In Deutschland noch Potenzial

00:10:09 „Ach, Mensch!“ als neuer Podcast von detektor.fm

00:11:40 Christian empfiehlt „Tracks & Traces“ mit Leoniden

00:12:49 Neue Cover für die Ressort-Feeds

00:13:14 Mini-Serie zu Podcasts im brand eins Podcast

00:14:55 Tobias‘ Empfehlung: „Stern 111“ von Lutz Seiler

00:17:33 Warum Tobi „Game of Thrones“ jetzt erst gesehen hat

00:19:23 Uns per Dauerauftrag, PayPal oder Steady unterstützen

00:20:59 Verabschiedung