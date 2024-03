PodcastPodcast | Bohniger Wachmacher

„Bohniger Wachmacher“: Der kraftvolle Start in den Tag

Der Podcast „Bohniger Wachmacher“ von Moritz Hürtgen und Dax Werner ist ein Morgenmagazin für die Generation Podcast. Moritz Hürtgen ist Satiriker und war bis 2022 Chefredakteur der Zeitschrift Titanic. Dax Werner ist ebenfalls Kolumnist der Titanic und Musiker in der Band „The Screenshots“. Ihr im Februar 2024 gestarteter Podcast ist für diejenigen, denen Urlaubsversicherungen und Tipps gegen Haarausfall im Frühstücksfernsehen irgendwie zu cringe sind, die aber trotzdem nicht auf gemütliche Unterhaltung am Frühstückstisch verzichten möchten. Hier bekommt ihr Gemütlichkeit und die besten Infos am Morgen.

In Kassel gab’s am Samstag eine Pferde-Demo. Es waren laut Polizei 60 Pferde und laut Veranstalter 100. Und dann noch 200 Leute zu Fuß. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? War die Polizei auch beritten oder ging das dann nicht? Moritz Hürtgen, Co-Host von „Bohniger Wachmacher“

Wieso hat Heidi Klums Vater Günther Beef mit Olaf Scholz? Wer spielt Angela Merkel in der Verfilmung des Wirecard-Skandals? Und kommt der beste Kaffee aus der French Press oder dem Vollautomaten? Das und vieles mehr hört ihr immer montags und donnerstags im Podcast „Bohniger Wachmacher“ von Dax Werner und Moritz Hürtgen.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.