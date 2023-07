PodcastPodcast | Emilia Roig empfiehlt Le Coeur sur la table

Was hört Emilia Roig?

Emilia Roig ist eine französische Bestseller-Autorin und Politologin. Ihre Themenschwerpunkte sind Intersektionalität, Antidiskriminierung und Gleichberechtigung. Sie findet: Die Ehe ist überholt, da sie Ungleichheit in unserer Gesellschaft reproduziert. Auf der Leipziger Buchmesse 2023 hat sie mit detektor.fm über die Rolle der Liebe in der Ehe, mögliche Alternativen und die Vereinbarkeit mit Feminismus gesprochen – nachhören könnt ihr das bei „Zurück zum Thema“. Verraten hat Emilia Roig auch, welche ihre Lieblingspodcasts sind.

Alle Podcasts, die ich höre, sind auf Französisch, deshalb kann ich keine Empfehlung auf Deutsch machen. Was ich sagen kann: ‚Le Coeur sur la table‘, ‚Un podcast à soi‘, ‚La politique des putes‘ – das sind Podcasts, die ich sehr gut finde. Emilia Roig über Podcasts, die sie hört

„Le Coeur sur la table“ ist ein Podcast von der französischen Journalistin und Autorin Victoire Tuaillon. Es ist die Fortsetzung ihres ersten Podcasts: „Les Couilles sur la table“, der das männliche Geschlecht hinterfragt und moderne Männlichkeit diskutiert. In „Le Coeur sur la table“ geht es um die Liebe und darum, wie die patriarchale und kapitalistische Gesellschaft weitverbreitete Konzepte von Liebe und Beziehungen beeinflusst.

Messen wir der Liebe tendenziell mehr Bedeutung bei als unseren Freundschaften? Überhöhen wir die Paarbeziehung? Gehen wir davon aus, dass sie die einzig wirklich bedeutsame und wichtige Beziehung ist? Victoire Tuaillon, Host von „Le Coeur sur la table“

Welche Rollen spielen welche Arten von Beziehungen in unserem Leben und warum? Victoire Tuaillon nimmt Konzepte auseinander, die wir im Alltag möglicherweise leben, ohne sie zu hinterfragen. Seit 2021 geht sie mit ihrem Podcast „Le Coeur sur la table“, der von Binge Audio produziert wird, der Liebe und verschiedenen Konzepten von Beziehungen auf den Grund. Das kommt vor allem unter jungen Hörerinnen und Hörern in Frankreich gut an: „Le Coeur sur la table“ zählt Binge Audio zufolge bis heute zwölf Millionen Abrufe.

