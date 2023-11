PodcastPodcast | Im Verhör: Der Jahrhundertcoup

„Im Verhör“: Der Jahrhundertcoup

Das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss ist die Schatzkammer des Kurfürsten August der Starke. Gold, Bergkristalle und Diamanten — Schmuckstücke von unfassbarem Wert aus der staatlichen Kunstsammlung Dresden können Besucherinnen und Besucher hier bestaunen. Aus einem gewissen Abstand natürlich, um keinen Alarm auszulösen. Denn natürlich sind die Räume alarmgesichert. Trotzdem gelingt sechs Männern am 25. November 2019 ein Jahrhundertcoup: Sie brechen im Grünen Gewölbe ein und rauben den Schatz von August dem Starken aus dem Juwelenzimmer.

Mehrere Kunstobjekte und 21 Schmuckstücke mit insgesamt etwa 4.300 Diamanten stehlen sie — Diebesgut mit einem Versicherungswert in Höhe von 116 Millionen Euro. In der aktuellen Staffel „Der Jahrhundertcoup“ des Podcasts „Im Verhör“ spricht die Host und TV-Autorin Christina Pohl mit den Investigativ-Journalisten Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer über die Tatnacht.

Die Täter wussten ganz genau, wo sie hin wollen. Die wussten auch ganz genau, wie sie im Dunkeln langgehen müssen. Das haben sie vorher schon gut ausbaldowert. Und jetzt schlagen sie mit brachialer Gewalt auf diese Vitrinen ein. Claas Meyer-Heuer, Investigativ-Journalist bei Spiegel TV

Wie konnten die Täter unbemerkt ins Grüne Gewölbe eindringen? Warum wussten sie genau, wo sie hin mussten? Wieso haben die Sicherheitskräfte so spät realisiert, was gerade vor sich geht? Und warum ziehen die Ermittlungen sich so lange hin?

Im True-Crime-Podcast „Im Verhör“ geht es in jeder Staffel um einen anderen spektakulären Kriminalfall. Es gibt Einblicke in Polizeiermittlungen, in Prozesse und in die Verbrechen krimineller Organisationen. „Im Verhör“ ist eine Produktion von Spiegel TV. Die neue Staffel „Der Jahrhundertcoup“ über den Einbruch im Grünen Gewölbe hat insgesamt vier Folgen, die wöchentlich erscheinen. Die dritte ist ab dem 27. November verfügbar.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.