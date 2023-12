PodcastPodcast | Mom & Dadjokes

„Mom & Dadjokes“: Kinderwunschbehandlung mit Humor

Seit zweieinhalb Jahren versuchen die Podcasterin und Moderatorin Ariana Baborie und ihr Partner Benedict Herzberg, Eltern zu werden. Bislang hat das bei ihnen aber nicht geklappt. Damit sind sie nicht allein: Fast jedes zehnte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Doch Erfahrungsberichte über dieses hochsensible Thema gibt es kaum. Das Paar will das mit dem Podcast „Mom & Dadjokes“ ändern. Das sehr persönliche Thema „unerfüllter Kinderwunsch“ gehen Ariana Baborie und Benedict Herzberg ehrlich, locker und mit einer Prise Galgenhumor an.

Es wird nicht darüber geredet, und wenn, dann immer mit sehr ernster Pianomusik unterlegt und alles ganz traurig. Es ist auch traurig, aber ganz ehrlich, wir finden immer noch viel zu lachen. Ariana Baborie, Co-Host von „Mom & Dadjokes“

Die Hörerinnen und Hörer reisen mit Ariana Baborie und Benedict Herzberg zurück an verschiedene Zeitpunkte in den letzten zweieinhalb Jahren. Enden soll diese lustig-ernste Reise durch Kinderwunschzentren, OP-Säle und Spermienprobenbehälter in der Gegenwart – im besten Fall in einer Abschlussfolge live aus dem Kreißsaal. Bis dahin versuchen die Hosts das Thema weiter zu enttabuisieren. „Mom & Dadjokes“ ist eine Produktion von Seven.One Audio. Neue Folgen erscheinen immer donnerstags und sonntags.

Behandlungs-, Beratungs- und (auch psychosoziale) Unterstützungsangebote bei einem unerfüllten Kinderwunsch findet ihr zum Beispiel im Informationsportal Kinderwunsch des Bundesfamilienministeriums.

