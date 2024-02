PodcastPodcast | Patrick Stegemann empfiehlt Classy

Patrick Stegemann empfiehlt „Classy“

Patrick Stegemann hat gerade mal wieder einen erfolgreichen Podcast produziert: In „Rasenball“, der die Story von RB Leipzig nacherzählt, ist er neben Katharina Reckers als Host zu hören. Und natürlich kommt auch dieser Podcast aus dem Hause der Produktionsfirma Undone, die Stegemann 2019 gemeinsam mit Khesrau Behroz gegründet hat und die seitdem mit Formaten wie „Cui Bono?“, „Legion“ oder „SchwarzRotGold“ schon einige Preise eingesammelt hat. Ganz so aufwendig produziert kommt Patrick Stegemanns Podcast-Tipp nicht daher: „Classy with Jonathan Menjivar“ klingt eher nach Audioessay — und bleibt vielleicht gerade deshalb so im Kopf, sagt Patrick Stegemann.

Man sollte diesen Podcast wirklich, wirklich hören. Weil er ein Thema aufgreift, das auch in Deutschland wenig besprochen wird — nämlich Klasse, Aufstieg und vielleicht auch so etwas wie Klassenkampf. Patrick Stegemann, Podcaster und Mitgründer von Undone

Austern und Kaschmirsocken

Host Jonathan Menjivar kommt aus einer lateinamerikanischen Arbeiterfamilie, ist aber mittlerweile in einer Medienbubble gelandet, in der man Austern isst und Kaschmirsocken trägt. Die Sorge, auf der falschen Seite des Klassenkampfes gelandet zu sein, zieht sich durch alle acht Folgen von „Classy“. Ein Podcast, der zeigt, dass Klasse alle Bereiche unseres Lebens prägt — von Essen über Musik und Serien bis hin zu Kleidung.

What the hell am I doing wearing cashmere socks? – Ugh! Jonathan Menjivar, Host von „Classy“

„Classy with Jonathan Menjivar“ ist eine Produktion von Pineapple Street Studios. Neben Host Jonathan Menjivar sind im Podcast auch viele Gäste zu hören, die ihre Klassengeschichte teilen.

