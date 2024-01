PodcastPodcast | Stefanie Giesinger empfiehlt High Low with EmRata

Stefanie Giesinger empfiehlt „High Low with EmRata“

Stefanie Giesinger ist Model und Influencerin — und gerade mit ihrem ersten eigenen Podcast gestartet. In „G Spot“, den wir euch ebenfalls im „PodcastPodcast“ vorgestellt haben, spricht Stefanie Giesinger mit verschiedenen Gästinnen und Gästen über die Themen, die sie bewegen. So ähnlich, wie es Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski — kurz: EmRata — in ihrem Podcast macht. „High Low“ heißt das Format von EmRata und ist Stefanie Giesingers Lieblingspodcast. Warum?

Mir hat der Podcast geholfen, eine kleine innere Reise durchzumachen und auf alles, was so passiert ist in der Vergangenheit, etwas anders draufzublicken. Und ich hoffe, dass auch die anderen Zuhörenden so etwas Positives verspüren können. Stefanie Giesinger über „High Low with EmRata“

Als Model und Schauspielerin bietet Emily Ratajkowski eine Projektionsfläche für das Publikum. Sie hat gewissen Schönheitsidealen zu entsprechen und setzt in der Schauspielerei um, was die meist männlichen Regisseure für den Film wollen. Gleichzeitig aber hinterfragt sie ihre Rolle in der Mode- und Filmindustrie: In ihrem Buch „My Body“ beschreibt sie unter anderem, was es bedeutet, sich als Frau in einer vom „männlichen Blick“ geprägten Welt zu beweisen. So spricht sie in ihrem Podcast zum Beispiel übers Altern — und wie unterschiedlich das bei Frauen und Männern bewertet wird.

The things that we associate with masculinity come with age and a lot of the things that we, you know, associate with femininity come with youth. So that’s a thing. It makes me want to vomit and throw myself off a building. Emily Ratajkowski, Host von „High Low with EmRata“

Wie können wir besser mit Eifersucht umgehen? Kann die Pille unser Entscheidungsvermögen beeinflussen? Und wie ist es eigentlich wirklich, so ein Leben als Model? In „High Low“ widmet sich Emily Ratajkowski den „high-brow“ und den „low-brow“ Themen gleichermaßen, erklärt sie den Namen des Podcasts. Heißt übersetzt: Es gibt sowohl sehr anspruchsvolle als auch seichtere Folgen. Von November 2022 bis Oktober 2023 wurde der Podcast von Sony Music Entertainment produziert. Mittlerweile wurde der Podcast eingestellt.

