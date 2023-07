PodcastPodcast | Themenwoche: Podcasts zum Lesen

Tipp: „#Ausgelesen“

Josi Wismar und Sarah Grund lieben Bücher. Und sie lieben es, sich über Bücher und das Lesen auszutauschen. Also haben sie ihren eigenen kleinen Buchclub gegründet – und zwar in Form eines Podcasts. In „#Ausgelesen“ lassen sie ihre Hörerinnen und Hörer daran teilhaben, wie sie ausgelesene Bücher diskutieren, über vielversprechende Neuerscheinungen und aktuelle Buch-Trends reden. Außerdem hört ihr, welchen Lesestoff Sarah und Josi sich herbeisehnen – was ihr bestimmt nachfühlen könnt, wenn ihr selbst gern lest.

Ich wünsche mir ein Buch, das mich richtig dolle catcht. Das dich auf einmal total überrascht und so reinzieht in die Geschichte. Und während du das liest, denkst du: Ich will weiterlesen! Koch mir jemand was zu essen, ich schaufel’s in mich rein und les dabei weiter. Das brauche ich! Josi Wismar, Co-Host von „#Ausgelesen“

Welche Bücher Josi und Sarah diesen Sommer unbedingt noch lesen wollen, was sie im Mai und Juni ausgelesen haben und wie ihnen die ausgelesenen Bücher gefallen haben, besprechen die beiden Freundinnen in ihrem Podcast. Begleitenden Content gibt’s auf dem Instagram- und dem TikTok-Kanal von „#Ausgelesen“.

Themenwoche: Podcasts zum Lesen

Sommerurlaub – für viele Menschen endlich Zeit für die Dinge, die im Alltag so oft liegen bleiben. Lesen zum Beispiel. Bei einigen türmen sich bestimmt schon die Bücher auf dem Nachttisch, andere hingegen brauchen noch ein wenig Inspiration für ihre Urlaubslektüre. Für alle, die Bücher lieben, haben wir vom „PodcastPodcast“ einen Ausflug in die Welt der Literatur-Podcasts gemacht. Und sind nun zurück mit einer Themenwoche und sieben Hör-Tipps rund ums Lesen.

Alle Folgen der Themenwoche „Podcasts zum Lesen“:

