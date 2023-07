PodcastPodcast | Themenwoche: Podcasts zum Lesen

Tipp: „Long Story Short“

Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden — das ist das Konzept des Podcasts „Long Story Short“. In ihren einminütigen Pitches versuchen die Hosts Karla Paul und Günter Keil sich gegenseitig von ihren mitgebrachten Bücherlieblingen zu überzeugen — und die Hörerinnen und Hörer gleich mit. Dabei reicht die Auswahl an Buchtipps von den Must-Reads der Neuerscheinungen bis zu persönlichen Favoriten aus der Backlist. Welche Bücher sollten alle kennen? Und welche Bestseller halten, was sie versprechen?



Falls ihr ‚Blackout‘ noch nicht gelesen habt, wird es höchste Zeit. Denn niemand vermittelt brisante wissenschaftliche Themen so spannend und kompetent wie Marc Elsberg. Und sein Debüt ist das beste Beispiel dafür. Günter Keil, Co-Host von „Long Story Short“

Der Wissenschaftsthriller „Blackout“ von Marc Elsberg hat seinen Erfolg verdient, meint Günter Keil im ersten großen Bestseller-Check. Und auch in der zweiten Bestseller-Folge kommen die vorgestellten Verkaufsschlager allesamt gut weg und erhalten von den Hosts das „Long Story Short“-Gütesiegel. Für den Sommer haben Karla Paul und Günter Keil eine eigene Lektüreliste mit Buchtipps für den Urlaub zusammengestellt. Da „Long Story Short” ein Kooperationsprojekt mit der Penguin Random House Verlagsgruppe ist, sind alle Buchvorstellungen in einem der 45 Verlage der Gruppe erschienen.



Themenwoche: Podcasts zum Lesen

Sommerurlaub – für viele Menschen endlich Zeit für die Dinge, die im Alltag so oft liegen bleiben. Lesen zum Beispiel. Bei einigen türmen sich bestimmt schon die Bücher auf dem Nachttisch, andere hingegen brauchen noch ein wenig Inspiration für ihre Urlaubslektüre. Für alle, die Bücher lieben, haben wir vom PodcastPodcast einen Ausflug in die Welt der Literatur-Podcasts gemacht. Und sind nun zurück mit einer Themenwoche und sieben Hörtipps rund ums Lesen.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.