PodcastPodcast | Unterwegs mit …

„Unterwegs mit …“… Podcast-Equipment im Zugabteil

Für „Unterwegs mit …“ begleitet Moderator Sebastian E. Merget alle zwei Wochen prominente Reisegästinnen und Reisegäste aus Pop, Kultur und Gesellschaft auf deren Zugfahrten. Im Februar 2023 ist der Podcast mit Sebastian E. Merget als Gastgeber in die dritte Staffel gegangen. Mergets Vorgängerin und Host der zweiten Staffel war die Journalistin Salwa Houmsi. Durch die erste Staffel hat der Journalist Michel Abdollahi geführt.

Die 72. Reisebegleiterin in „Unterwegs mit …“ ist die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal. Sie ist unterwegs im IC von Berlin nach Hannover. In Hannover spricht Düzen Tekkal beim Innovation Camp gegen Fachkräftemangel, das von ihrer Bildungsinitiative „German Dream“ veranstaltet wird. Keynotes, Podcasts, Besuche in Schulen, Interviews — Düzen Tekkal reist viel umher, um sich für Menschenrechte und Freiheit einzusetzen. Um aufzuklären und Rassismus, Antisemitismus und Islamismus zu bekämpfen. Das ist für die Journalistin und Aktivistin kein Job, sondern ihre Berufung, erzählt sie Sebastian Merget.

Es geht darum, vorzuleben, was die Antwort sein kann von uns als Gesellschaft. Und ich bin davon überzeugt, dass das nur der Zusammenhalt und die Menschlichkeit sein kann. Düzen Tekkal, Gästin in „Unterwegs mit …“

Wie schafft Düzen Tekkal es, sich nicht unterkriegen zu lassen und die Hoffnung nicht zu verlieren? Wie hat die Autorin Ronja von Rönne ihre Angststörung überwunden? Und wie denkt Moderator Steffen Hallaschka über den Tod nach? Das erfahrt ihr in der dritten Staffel von „Unterwegs mit …“. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen am Freitag und ist eine Produktion von DB mobil, dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.