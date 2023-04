AutoMobil | Rückblick und neue Wege

12 Jahre AutoMobil-Podcast

Über zwölf Jahre lief der Podcast AutoMobil bei detektor.fm. Die erste Folge über Martin Winterkorn und seine Zukunft beim Autokonzern VW erschien bereits am 7. Januar 2011. In der Zeit haben einige Wechsel in der Redaktion und auch bei der Moderation des Podcasts stattgefunden.

Was für mich diesen Podcast ausgemacht hat, ist, dass man über ganz verschiedene Formen der Mobilität nachdenkt. […] Von künstlicher Intelligenz im Bahnverkehr über verschiedene Mikromobilitätsformen. Eva Heiligensetzer, Redakteurin bei detektor.fm

Zuletzt hat Eva Heiligensetzer den Podcast gehostet. Sie hat in der letzten Folge AutoMobil gemeinsam mit der vorherigen Moderatorin Alina Eckelmann auf die Entwicklung des Podcasts zurückgeblickt. Sie haben sich darüber unterhalten, was AutoMobil für sie ausgemacht hat.

Ich habe mir vorher noch nicht so viele Gedanken gemacht, welche Menschen nicht mitgedacht werden bei der Mobilität und was das für Konsequenzen haben kann. Alina Eckelmann, Redakteurin bei detektor.fm

Mobilität bei detektor.fm

Wir sprechen bei detektor.fm auch weiter über Mobilität. Zum Beispiel in unserem Podcast Mission Energiewende, in dem sich Ina Lebedjew, Alea Rentmeister und weitere Redakteure und Redakteurinnen von detektor.fm mit dem Klimawandel und neuen Energielösungen für Deutschland beschäftigen.

In unserem Podcast Fahrzeugbrief hört ihr spannende und skurrile Hintergründe zu jeweils einem besonderen Automodell. Ob VW Bulli, Fiat 500 oder der erste Tesla – Sara-Marie Plekat stellt Autos vor, die Geschichte geschrieben haben.

Wie geht es weiter?

Der Podcast AutoMobil wird weiterlaufen. Für detektor.fm übernimmt die Redaktion von Blitzer.de. Dort kann man auch schon jetzt alle alten Folgen hören. Es wird weiter um Autos, Verkehr und alle Formen von Mobilität gehen. Die erste Folge AutoMobil als Podcast von Blitzer.de erscheint am 8. Mai 2023. Die Folgen findet man dann nicht mehr auf detektor.fm, sondern auf Blitzer.de, allen Podcatchern und überall dort, wo es Podcasts gibt.