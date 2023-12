Zurück zum Thema | 1000 Folgen

1000 Folgen „Zurück zum Thema“

Der vierte Geburtstag des Formats ist zwar erst in knapp einer Woche, doch vorher hat „Zurück zum Thema“ noch etwas anderes zu feiern. Nachdem der Podcast zum zehnten Jubiläum von detektor.fm gegründet wurde, erblickte die erste Folge am 4. Dezember 2019 das Licht der Welt. Und über die vergangenen Jahre sind 999 weitere dazugekommen. Es ist also Zeit, die Champagnerflaschen zu öffnen, die Gläser zu heben und zu gratulieren! „Zurück zum Thema“ hat hiermit offiziell 1000 Folgen veröffentlicht.

Hinter dem täglichen Hintergrundpodcast steht ein fünf- bis sechsköpfiges Team, das Woche für Woche daran sitzt, jeden Tag ein aktuelles Thema hintergründig aufzuarbeiten. So ist an den vergangenen 1000 Wochentagen jeweils eine Podcast-Folge erschienen. Das sind ca. 9000 Minuten aufwendiger Recherche und interessanter Interviewgäste.

1000 Highlights

„Zurück zum Thema“ hat es nicht mal zwei Jahre nach der Gründung geschafft, den Deutschen Radiopreis 2021 in der Kategorie „Bester Podcast“ zu gewinnen. Auf jeden Fall ein großer Tag für unsere Redaktion — aber natürlich gab es für uns noch etliche weitere Highlights. Prominente Gäste zum Beispiel, wie die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Dazu unsere Reportagen von der ukrainisch-polnischen Grenze nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges und andere schwierige Themen, die wir tiefgründig aufbereitet haben. Manchmal suchten wir aber auch das optimale Hintergrundgeräusch für die Story, wie in der Folge über den schmelzenden Thwaites-Gletscher.

Einige Menschen, die bei unserem Podcast hinter den Kulissen mitwirken, kommen in dieser Folge zu Wort. Und unser Moderationsteam Alea Rentmeister und Lars Feyen bespricht die zurückliegenden 1000 Folgen „Zurück zum Thema“ ausführlich — in der Jubiläumsfolge von „Zurück zum Thema“.