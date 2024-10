Deutschland – ein halbes Leben

35 Jahre, das ist für einen 1989 Geborenen ungefähr die Hälfte des Lebens. Im Podcast „Deutschland – ein halbes Leben“ trifft der ostdeutsche Journalist Christian Bollert drei Menschen, die zufälligerweise am 9. November 1989 geboren worden sind. Christian trifft sie nicht zum ersten Mal, denn er begleitet die drei schon seit ihrem 18. Geburtstag, hat sie vor fünf Jahren zu ihrem 30. Geburtstag besucht. In diesem Sommer hat er die drei gemeinsam mit seiner Kollegin Joana Voss wieder getroffen und mit ihnen über ihr Leben und über Deutschland gesprochen.

Die Treffen mit den drei Mauerfallkindern haben auch Christian verändert. Denn er fragt sich seit dem letzten Treffen vor fünf Jahren, welche Rolle die ostdeutsche Herkunft für ihn persönlich spielt. Deshalb engagiert er sich auch seit der Europawahl 2019 in der ehrenamtlichen Initiative “Wir sind der Osten”. Der Blick auf die ostdeutschen Bundesländer ist aus seiner Sicht zu lange und zu oft pauschalisierend und undifferenziert gewesen. Er will differenziert zuhören und ausgeruht berichten.

„Deutschland – ein halbes Leben“ ist ein sechsteiliger Storytelling-Podcast über Deutschland 35 Jahre nach dem Mauerfall und den denkwürdigen Wahlen auf Europa- und Landesebene.

Episode 1: „Was ist eigentlich in Deutschland los?“

Julia, Maria und Tom sind Mauerfallkinder. Heute leben Sie in ganz Deutschland verteilt. Wie geht es ihnen heute und was bewegt sie? Wohnen Sie noch am gleichen Ort? Was arbeiten sie? Zeit für eine Bilanz und einen Blick auf die zweite Lebenshälfte.

Christian Bollert hat sich für diese Staffel von „Deutschland – ein halbes Leben“ mit Joana Voss eine junge Kollegin aus Frankfurt am Main mit einer westdeutschen Biographie mit ins Boot geholt. Die beiden fragen sich gemeinsam mit den Mauerfallkindern, was nach den Wahlen im Sommer eigentlich gerade in Deutschland los ist.

„Deutschland – ein halbes Leben“ ist am 8. Oktober 2024 mit den ersten beiden Episoden gestartet – verfügbar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die vier weiteren Episoden erscheinen dann jeweils dienstags.

Ein Podcast vom MDR und dem Podcast-Radio detektor.fm.