Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Ariane Richter zum Atlas Mountain Race nach Marokko und zum Gran Guanche Audax Gravel auf die Kanaren.

Ultracycling mit Ariane Richter

Sehr lange Strecken sehr sportlich fahren: So ungefähr geht Ultracycling. Ob mit dem Gravelbike oder dem Mountainbike, immer mehr Events bieten immer mehr Menschen sportliche Anlässe als Kontrast zum Alltag. Ariane Richter wohnt in Berlin, hat früher mal Triathlon gemacht und ist schon vor einiger Zeit auf den Ultracycling-Geschmack gekommen. In diesem Jahr hat sie bisher an zwei Langstreckenevents teilgenommen.

Atlas Mountain Race und Gran Guanche Audax Gravel

Das Atlas Mountain Race hat im Februar in Marokko über 1.300 km von Marrakesch nach Essaouira geführt. Ariane ist mit ihrem Lieblingsradpartner angetreten, hat dabei das karge Atlasgebirge durchquert, in Dörfern geschlafen, gut gegessen und das Rennen allein abgeschlossen. Ende März ist sie dann beim Gran Guanche Audax Gravel auf den Kanaren gestartet, hat sich auf den Inseln jeweils einem knackigen Geländekurs gestellt, hat zwischen den Inseln verschiedene Fähren genommen und nach einer langen Bergabschiebepassage den Kurs als erste Frau abgeschlossen.

Was Ariane sucht und findet

Im Gespräch mit Ariane geht es um den Kontrast zwischen winterlichem Berlin und Marokko, um die Beschränkung aufs Wesentliche an langen Tagen und kurzen Nächten im Gelände und darum, was einen guten Reisepartner ausmacht. Wir sprechen darüber, was Ariane immer wieder aufbrechen lässt und warum sie fürs Ultracycling den Triathlonsport an den Nagel gehängt hat.

