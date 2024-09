In Antritt bei detektor.fm geht’s diesmal um die Tour de France Femmes 2024 und die Singlespeedweltmeisterschaft 2024 in Aufenau im Spessart.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Septemberausgabe 2024:

Im Begleitauto der Tour de France Femmes

Wer Tour de France sagt, hat in der Vergangenheit oft an Männer auf Rädern gedacht. Spätestens seit 2022 darf sich das ändern: Seitdem gibt es die „Tour de France Femmes avec Zwift“. Die einwöchige Rundfahrt mit acht Etappen hat im August zum dritten Mal stattgefunden und neue Maßstäbe in Sachen Besucherinteresse und Spannung gesetzt. Nach der finalen Etappe hoch nach Alpe d’Huez trennten die drei Fahrerinnen auf dem Podium lediglich zehn Sekunden. Katarzyna Niewiadoma hat die Gesamtwertung mit ganzen vier Sekunden Vorsprung vor Demi Vollering gewonnen, die wiederum sechs Sekunden vor Pauliena Roojiakkers abschließen konnte.

Bei der ersten Etappe — dem sogenannten Grand Départ — in Rotterdam ist Marion Dziwnik im Begleitauto dabeigewesen und hat für das Magazin RennRad hier davon berichtet. Mit uns spricht sie über ihre Eindrücke und die Perspektiven für die Tour de France Femmes und den Frauenradsport.

Marion Dziwnik über die Tour de France Femmes 19:48 Download

Ausfahrt des Monats: Vizeweltmeister durch Reißverschluss

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Alex aus Jena, der zur Singlespeedweltmeisterschaft in Aufenau im Spessart gereist ist — und dort gewinnen wollte. Denn Alex fährt am liebsten ohne Schaltung durchs Gelände und in diesem Jahr hat er sogar trainiert — zum ersten Mal in seinem Leben. Denn Alex möchte ein ganz bestimmtes Tattoo haben. Im Gespräch berichtet er uns vom Reiz des Fahrens ohne Gangschaltung, vom Finalrennen auf einer Motocrossstrecke im Spessart und vom Missgeschick, das ihn vielleicht die Weltmeisterschaft gekostet hat.

Ausfahrt des Monats: Vizeweltmeiser im Singlespeed wegen Reißverschluss 19:53 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: