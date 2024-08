In Antritt bei detektor.fm geht’s diesmal um Kraftpaket „Krafti“ auf dem Weg durch Kassette, Naben und Speichen und einen Besuch beim Start der Tour de France 2024 in Rimini.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Augustausgabe 2024:

Klingeln bei Klötzer: Kraftpaket Krafti in Kassette, Nabe und Speichen

Im Januar dieses Jahres haben wir uns zusammen mit unserem Haustechniker Jens Klötzer vom Tour-Magazin auf eine Reise begeben: Wir begleiten das Kraftpaket „Krafti“ auf seinem abenteuerlichen Weg durch den Fahrradantrieb. Dabei beobachten wir, was unterwegs mit Krafti passiert, es geht um die Physik des Fahrradantriebs. Krafti ist 200 Newton groß, entspricht also der Kraft, die 20 kg auf einem Pedal in einen Fahrradantrieb einleiten. Nachdem wir im Januar Krafti in Schuh und Pedal diskutiert haben, im März durch Kurbelarm und Kettenblatt gereist sind und im Mai die faszinierende Physik der Fahrradkette besprochen haben, geht es in dieser Ausgabe um Krafti im Ritzelpaket, der Nabe und den Speichen des Hinterrades. Auch diese Etappe unserer Reise durch den Fahrradantrieb bis zu den Speichen ist ziemlich aufregend. Neben Hebel, Moment und Kraft geht es diesmal auch um: Geräusch.

Kraftpaket Krafti in Ritzelpaket und Speichen 34:42 Download

Ausfahrt des Monats: Zum Tour-Start nach Rimini

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Gregor aus der Musikredaktion von detektor.fm, der mit dem Zug zum Start der Tour de France 2024 in Italien und dann per Rad zurück nach Leipzig gefahren ist. 2022 hat er eine ähnliche Tour schon zum Grand Départ in Kopenhagen gemacht und wir wollen auch diesmal von ihm wissen, was er erlebt hat, welche Musik ein Musikchef im Urlaub hört und wo es für ihn am schönsten gewesen ist.

Ausfahrt des Monats: Zum Tourstart nach Rimini 26:28 Download

