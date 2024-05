Antritt | Kraftpaket Krafti in der Fahrradkette, vibrierende Bremse am Kinderrad

In Antritt bei detektor.fm geht’s diesmal um Kraftpaket Krafti, das durch die Fahrradkette reist, und eine vibrierende Bremse beim Kinderrad.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Das Kraftpaket Krafti reist durch die Fahrradkette, wir schauen mit Jens Klötzer genau hin. Außerdem: ein Kinderrad, bei dem die Vorderradbremse vibriert. Wie repariert man das?

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Maiausgabe 2024:

Klingeln bei Klötzer: Kraftpaket „Krafti“ in der Fahrradkette

Im Januar dieses Jahres haben wir uns zusammen mit unserem Haustechniker Jens Klötzer vom Tour-Magazin auf eine Reise begeben: Wir begleiten das Kraftpaket „Krafti“ auf seinem abenteuerlichen Weg durch den Fahrradantrieb. Dabei beobachten wir, was unterwegs mit Krafti passiert, es geht um die Physik des Fahrradantriebs. Krafti ist 200 Newton groß, entspricht also der Kraft, die 20 kg auf einem Pedal in einen Fahrradantrieb einleiten. Nachdem wir im Januar Kraftis Wirken in Schuh und Pedal diskutiert haben und im März durch Kurbelarm und Kettenblatt gereist sind, geht es in dieser Ausgabe um Krafti in der Fahrradkette.

Klingeln bei Klötzer: Kraftpaket „Krafti“ in der Fahrradkette 34:31 Download

Mein Fahrrad ist krank: Vibrierende Bremse am Kinderrad

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen. In dieser Ausgabe geht es um eine vibrierende Bremse am Kinderrad, von der uns Julien geschrieben hat:

„Mein Sohn (bald 5) fährt viel mit seinem 16’’ KU Bike-Rad durch die Gegend. Seit einiger Zeit vibriert das Vorderrad mächtig beim Bremsen (Tektro Felgenbremse). Ich habe schon probiert, alle Schrauben nachzuziehen und die Felge mit Bremsenreiniger zu reinigen. Leider beides ohne Erfolg. Die Ausrichtung der Bremsbacken passt auch. Wenn ich das Schutzblech (ansteckbar) wegmache, tritt das Problem nicht mehr so stark hörbar auf, eine Vibration ist aber noch da. Als wir das Rad gekauft haben, hatten wir das Problem aber auch mit Schutzblech nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee?“

Wer auch ein krankes Fahrrad in der Werkstatt stehen hat, kann uns gern eine Mail mit Schilderung der Krankheit an antritt@detektor.fm schreiben.

Mein Fahrrad ist krank: Vibrierende Bremse am Kinderrad 24:35 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: