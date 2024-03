Antritt | Arne Behrensen von „Zukunft Fahrrad“, Handpflege für die Werkstatt

Um Lobbyarbeit für die Fahrradbranche in Berlin und Handcreme für Werkstatthände geht es in dieser Ausgabe vom Antritt bei detektor.fm.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Märzausgabe 2024:

Arne Behrensen über Lobbyarbeit bei „Zukunft Fahrrad“

Lobbyarbeit fürs Fahrrad: Wer diesen Podcast verfolgt, kennt das Thema. In den vergangenen Jahren ist in verschiedenen Gesprächen immer wieder deutlich geworden, wie wichtig politische Interessensvertretung auf Bundesebene ist. Der Verband „Zukunft Fahrrad“ ist ein relativ junger Zusammenschluss verschiedener Unternehmen der Fahrradbranche, der in Berlin Einfluss im Sinne des Fahrrads ausübt. Wir sprechen mit „Senior Expert Transportwende“ Arne Behrensen von „Zukunft Fahrrad“ darüber, wie Lobbyarbeit funktioniert, warum der Bundeshaushalt 2024 fürs Fahrrad enttäuschend ausfällt und was auf europäischer Ebene in Sachen Verkehrswende passiert.

Arne Behrensen über Lobbyarbeit bei Zukunft Fahrrad 19:42 Download

Mein Fahrrad ist krank: Handpflege in der Fahrradwerkstatt

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

Im Frühjahr 2022 hatten wir dazu aufgerufen, uns Handpflegetipps für gestresste Werkstatthände zu schicken. Im Juni 2022 haben wir darüber gesprochen. Inzwischen haben Christiane und ihr Team (fast) alle Empfehlungen ausprobieren können. Wir werten in dieser Ausgabe diese Testreihe aus. Mit durchaus interessantem Ergebnis.

Mein Fahrrad ist krank: Handpflege in der Fahrradwerkstatt 22:48 Download

Wer Christianes Werkstattcreme nachmischen will, findet hier das Rezept:

4 EL rohe Sheabutter

2 TL Kokosöl

1 TL Olivenöl

1 EL Aloe-Vera-Gel

5 Tropfen Teebaumöl Sheabutter und Kokosöl in einem Topf bei kleiner Hitze aufschmelzen. Abkühlen lassen, bis sich die Mischung wieder etwas verfestigt hat.

Dann mit dem Schneebesen des Handrührgeräts zu einer buttercremeartigen Masse aufschlagen. Zum Schluss Olivenöl, Aloe-Vera-Gel und ätherische Öle unterrühren.

Wer auch ein krankes Fahrrad in der Werkstatt stehen hat, kann uns gern eine Mail mit Schilderung der Krankheit an antritt@detektor.fm schreiben.

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: