Antritt | Gedenkfahrt für Natenom, ADFC-Bundesvorsitzender Frank Masurat, Krafti in Kurbelarm und Kettenblatt

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Märzausgabe 2024:

Ausfahrt des Monats: Gedenkfahrt für Natenom

Andreas Mandalka wurde totgefahren. Unter dem Namen „Natenom“ hat der Radaktivist aus Pforzheim über Radverkehrsthemen gebloggt und geschrieben, Ende Januar ist er auf einer Landstraße bei Pforzheim von einem Pkw-Fahrer angefahren worden und daran gestorben. Der Tod von Natenom hat deutschlandweit mehrere Dutzend Gedenkfahrten ausgelöst, in und bei Pforzheim haben hunderte Menschen daran teilgenommen. Unter ihnen ist auch Bastian Wetzke gewesen, stellvertretender Sprecher des ADFC Pforzheim-Enzkreis. Mit ihm sprechen wir über Natenom und die Ausfahrt.

Bastian Wetzke über den Tod von Natenom 23:07 Download

ADFC-Bundesvorsitzender Frank Masurat

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC hat seit November 2023 einen neuen Bundesvorsitzenden. Frank Masurat hatte nicht viel Zeit, sich in Ruhe in sein neues Amt einzuarbeiten, denn das Fahrrad hat gleich von mehreren Seiten Gegenwind bekommen: Die Reform des Straßenverkehrsgesetzes ist überraschend nicht durch den Bundesrat gekommen und im neuen Bundeshaushalt für 2024 sind die Mittel für den Radverkehr zusammengekürzt worden. Wie Masurat diese Probleme angehen will und warum er überhaupt Bundesvorsitzender geworden ist, darüber sprechen wir mit ihm.

Frank Masurat über seine Zukunft beim ADFC 24:01 Download

Klingeln bei Klötzer: Kraftpaket „Krafti“ in Kurbelarm und Kettenblatt

Im Januar dieses Jahres haben wir uns zusammen mit unserem Haustechniker Jens Klötzer vom Tour-Magazin auf eine Reise begeben: Wir begleiten das Kraftpaket „Krafti“ auf seinem abenteuerlichen Weg durch den Fahrradantrieb. Dabei beobachten wir, was unterwegs mit Krafti passiert, es geht um die Physik des Fahrradantriebs. Krafti ist 200 Newton groß, entspricht also der Kraft, die 20 kg auf einem Pedal in einen Fahrradantrieb einleiten. Nachdem wir im Januar Kraftis Wirken in Schuh und Pedal diskutiert haben, geht es in dieser Ausgabe um Kurbelarm und Kettenblatt.

Klingeln bei Klötzer: Kraftpaket „Krafti“ in Kurbelarm und Kettenblatt 33:52 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: