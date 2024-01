Antritt | Tarifvertrag bei Canyon, Kraftpaket Krafti unterwegs in Schuh und Pedal

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Januarausgabe 2024:

Canyon: Das sagt der Betriebsrat

Wir hatten im März 2023 davon berichtet: Die IG Metall hat sich im vergangenen Jahr stark dafür engagiert, beim Radhersteller Canyon in Koblenz einen Tarifvertrag einzuführen — mit Signalwirkung in die Fahrradbranche. Im September haben sich Betriebsrat, Gewerkschaft und Canyon auf einen entsprechenden Vertrag geeinigt, viele darin enthaltene Regelungen treten im Januar 2024 in Kraft. Wir sprechen mit Robert Brückner, dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden bei Canyon, und Betriebsratsmitglied Nena Ritzdorf. Beide sind Mitglieder der Tarifkommission und der Verhandlungskommission. Es geht um Details des Tarifvertrags, den Weg zum Ergebnis und die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen beim Fahrradhersteller aus Koblenz.

Klingeln bei Klötzer: Kraftpaket Krafti in Schuh und Pedal

Das Fahrrad ist eine der faszinierendsten Maschinen, die der Mensch sich bisher ausgedacht hat: Mit vergleichsweise geringer Kraft wird eine im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln extrem leicht gebaute Maschine beschleunigt. Sie kann den als Kraftquelle dienenden Menschen unerhört effizient über mehrere hundet Kilometer am Tag transportieren — ein Sonderfall unter den Transportmaschinen und ein technisches und physikalisches Faszinosum.

Radfahren ist für viele Menschen selbstverständlich, doch die dabei wirkenden Kräfte und physikalischen Zusammenhänge sind uns im Alltag meist nicht bewusst. Wir möchten sie näher beleuchten und in einer neuen Serie im Rahmen von „Klingeln bei Klötzer“ der Frage nachgehen, was mit unserer eingebrachten (Tret-)Kraft im Fahrradantrieb eigentlich passiert. Darum starten wir im neuen Jahr mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour-Magazin eine neue Serie. Wir schicken das Kraftpaket „Krafti“ auf Reisen durch den Fahrradantrieb und werden dabei herausarbeiten, was „Krafti“ erlebt und was mit ihm passiert.

In unserer ersten Ausgabe von „Krafti – Ein Kraftpaket geht auf Reisen“ besprechen wir, wo unser Kraftpaket herkommt und wie es in Schuh und Pedal wirkt. In der nächsten Ausgabe beleuchten wir seinen Weg durch Kurbel und Kettenblatt. Falls ihr Fragen zur Physik dieser Komponenten habt, schickt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

„Krafti — Ein Kraftpaket geht auf Reisen“ werden wir in loser Folge im Rahmen von „Klingeln bei Klötzer“ veröffentlichen.

