Antritt | Jan Heine über Unbound XL, Christiane über Knackgeräusche und Handpflege, Michael über Fleche Allemagne

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Juniausgabe 2022:

Sommergespräch mit Jan Heine: Abenteuer beim Unbound XL

Einmal im Jahr sprechen wir beim Antritt mit Jan Heine aus Seattle. Der Herausgeber der Fahrradzeitschrift Bicycle Quarterly und Gründer der Komponentenmarke René Herse Cycles beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit zügigen Rädern auf breiten Reifen, die auf allerlei Untergründen Spaß machen – schon bevor der Begriff „Gravel Bike“ erdacht wurde.

In diesem Sommer ist Jan mit seinem Kollegen Mark zum Unbound in Kansas gereist, das als eines der wichtigsten Gravel-Rennen der Welt gilt (und vor wenigen Jahren noch einen anderen Namen hatte). Dort haben die beiden beim „Unbound XL“ – also der 350-Meilen-Variante – teilgenommen. Wir sprechen mit Jan darüber, wie das Rennen gelaufen ist, welche Rolle das Gravel Bike inzwischen in den USA spielt und wie er sich auf seinen Touren verpflegt.

Mein Fahrrad ist krank: Knackgeräusche und Handpflege

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen. Diesmal geht es um Knackgeräusche beim Treten, deren Ursprung schwer zu lokalisieren ist. Außerdem haben wir um Einsendung von Handpflegetipps fürs Werkstattpersonal gebeten und werten diese im Gespräch mit Christiane aus. Von konkreten Produktempfehlungen bis zu sehr unkonventionellen Handpflegeansätzen ist alles dabei – vielen Dank für die Nachrichten!

Wenn ihr mechanische Probleme mit eurem Rad habt, die wir mal besprechen sollen, schickt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Ausfahrt des Monats: Michael beim Fleche Allemagne

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Michael aus Bielefeld, der mit zwei Freunden am Fleche Allemagne teilgenommen hat. Dabei handelt es sich um eine 360-km-Fahrt mit individueller Strecke Anfang Mai, bei der sich verschiedene Teams auf der Wartburg in Eisenach treffen. Michael und seine Freunde sind mit relativ wenig Vorbereitung angetreten und haben trotzdem viel erlebt. Wir sprechen darüber.

