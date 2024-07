In Antritt bei detektor.fm geht’s diesmal um Fahrradtechnik bei der Tour de France 2024 und eine Reise zur Eurobike per Tandem.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Juliausgabe 2024:

Klingeln bei Klötzer: Fahrradtechnik bei der Tour de France 2024

Seit 2008 fährt Jens Klötzer vom Tour-Magazin als Technikreporter zur Tour de France. Das wichtigste Straßenrennen der Welt ist ein sportliches, kulturelles und auch fahrradtechnisches Fest, das sich drei Wochen lang durch Frankreich bewegt. Der Tour de France 2024 ist Jens ganze zwei Wochen lang im Wohnmobil auf den Fersen, wir können am Ende der 11. Etappe mit ihm sprechen. Jens berichtet uns von den verschiedenen Rennmaschinen und kleinen Modifikationen, von den Anpassungen vor der Etappe mit hohem Schotteranteil um Troyes und von spezieller Zeitfahrtechnik. Außerdem bekommen wir einen Einblick in den Tagesablauf als Tour-Reporter und Jens schildert uns, wie gern er die Tour de France begleitet.

Fahrradtechnik bei der Tour de France 2024 48:16 Download

Ausfahrt des Monats: Mit dem Tandem zur Eurobike

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Ines von der Radfahrschule Schulterblick aus Wien und Jonas von der Kampagne Tandem Crossover aus Fulda. Sie haben sich vor der Eurobike in Mannheim getroffen und sind zusammen auf einem speziellen Tandem zur Eurobike gefahren — ohne das vorher jemals gemeinsam probiert zu haben. Wie diese Fahrt für sie gelaufen ist und was sie mit ihren jeweiligen Initiativen bezwecken wollen, darüber hat Gerolf auf der Eurobike kurzentschlossen mit beiden gesprochen.

Mit dem Tandem zur Eurobike 28:25 Download

