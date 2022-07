Antritt | Fahrrad ist krank: Sattelstütze fest im Stahlrahmen, Tour Transalp über Lieblingspass

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Juliausgabe 2022:

Mein Fahrrad ist krank: Sattelstütze sitzt im Stahlrahmen fest, was nun?

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen. Diesmal geht es um Sattelstützen, die in Stahlrahmen festbacken und nicht mehr zu bewegen sind. Das Problem tritt immer wieder auf und so ist Christiane mehrmals im Jahr damit beschäftigt. Lydia hat uns dazu eine Nachricht eingesprochen und Christiane weiß, wie die Sattelstütze wieder zu lösen ist.

Wenn ihr mechanische Probleme mit eurem Rad habt, die wir mal besprechen sollen, schickt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Mein Fahrrad ist krank: Sattelstütze sitzt im Stahlrahmen fest, was nun? 21:25 Download

Ausfahrt des Monats: Mit der Tour Transalp über den Lieblingspass

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Barbara aus Neukirch am Bodensee, denn sie hat in unserer ersten Aprilausgabe einen Startplatz für die Tour Transalp gewonnen. Das Etappenrennen über Alpenpässe hat inzwischen stattgefunden und wir wollen unbedingt wissen, wie es für Barbara gelaufen ist.

Wenn ihr selbst mit einer Ausfahrt des Monats teilnehmen wollt, schickt uns gern eine Mail an antritt@detektor.fm.

Ausfahrt des Monats: Mit der Tour Transalp über den Lieblingspass 16:31 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady gestartet. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: