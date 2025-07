Was macht ihr als „Women in Cycling“, Isabell Eberlein und Angela Francke?

Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Isabell Eberlein und Prof. Dr. Angela Francke um das Netzwerk „Women in Cycling Germany“ und erste Ergebnisse einer Studie zu Frauen in der Fahrradbranche.

Männer dominieren den Fahrradsektor

Die Fahrradbranche ist bisher mehrheitlich männlich geprägt. Das fällt auf, wenn man über Messen wie die Eurobike läuft. Das merkt man, wenn man sich mit dem Führungspersonal von Fahrradherstellern beschäftigt. Und man kennt es auch aus den meisten Fahrradgeschäften in Deutschland: Die meisten werden von Männern geführt und betrieben. Der typische Fahrradmechaniker in einer Fahrradwerkstatt ist ebenfalls männlich.

Auch im Radsport dominieren bisher die Männer, doch seit ein paar Jahren werden Frauen sichtbarer. Erkennen lässt sich das zum Beispiel an der Tour de France: Das Männerrennen geht in jedem Jahr über drei Wochen, seit 2022 wird das Frauenrennen Tour de France Femmes immerhin über eine Woche ausgetragen — länger als noch vor zehn Jahren, aber noch nicht so präsent wie die legendäre Frankreichrundfahrt der Männer.

Isabell Eberlein und Angela Francke sind „Women in Cycling Germany“

Isabell Eberlein und Prof. Dr. Angela Francke wollen das ändern. Zusammen mit anderen Frauen haben sie das Netzwerk „Women in Cycling Germany“ gegründet und setzen sich dafür ein, dass Frauen im Fahrradsektor besser repräsentiert werden.

Ihr Ziel: Mehr Teilhabe, mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und bessere Produkte für alle — denn wo hauptsächlich Männer Fahrräder entwickeln und auf den Markt bringen, passen diese auch hauptsächlich zu deren Bedürfnissen. Frauen sind zum Beispiel im Durchschnitt kleiner und haben im Alltag oft andere Ansprüche an Produkte. Spielen sie in der Entwicklung eine größere Rolle, werden auch die Produkte und damit der Kreis der Nutzenden vielfältiger. So jedenfalls die Idee von Isabell Eberlein und Angela Francke, die aktuell an der Auswertung einer Studie arbeiten, die sie zu Frauen im Fahrradsektor in Deutschland durchgeführt haben.

„Women in Cycling“ im Interview

Auf der Eurobike 2025 hat Gerolf Isabell Eberlein und Angela Francke getroffen, um mit ihnen über ihr Netzwerk, die Motivation hinter dem Netzwerk und erste Ergebnisse der genannten Studie gesprochen.

