Antritt | Stockholmer Radpolitik, ukrainischer Widerstand & Shimano CUES

Lars Strömgren und das Drama von Stockholm

Auf der Velo-City-Konferenz, die Anfang Mai in Leipzig stattgefunden hat, haben wir verschiedene Fahrradmenschen getroffen. In der letzten Ausgabe dieses Podcasts kann man unser Gespräch mit Jill Warren, der Vorsitzenden der European Cyclists’ Federation, nachhören. Für die aktuelle Ausgabe haben wir uns mit Lars Strömgren, dem Stockholmer Bürgermeister für Transport und Stadtbild, zusammengesetzt und mit ihm darüber gesprochen, welche Verkehrspolitik in Stockholm umgesetzt wird und was der Weg zur Fahrradstadt mit Opern und Hollywoodfilmen zu tun hat. Lars Strömgren zeigt uns einige Parallelen auf, Verkehrsplanung erklärt er als Drama.

Lars Strömgren und das Drama von Stockholm 21:59

Viktoriia Prokopenko von U-Cycle aus Kyiv

Außerdem haben wir auf der Velo-City Viktoriia Prokopenko von U-Cycle in Kyiv in der Ukraine getroffen. Sie ist Stadtplanerin und Expertin für Nachhaltige Mobilität und spricht mit uns über die Rolle des Fahrrads in der Ukraine seit dem russischen Überfall im Februar 2022. Zudem geht es um ihre Ideen zum Wiederaufbau und Möglichkeiten der Unterstützung ukrainischer Fahrradaktivistinnen und -aktivisten.

Wer die Aktion #BikesForUkraine finanziell oder mit Fahrrädern unterstützen will, kann sich in Deutschland zum Beispiel an Changing Cities wenden. Die Berliner NGO sammelt regelmäßig Fahrräder, um sie in die Ukraine zu schicken.

Interview mit Viktoriia Prokopenko von U-Cycle in der Ukraine 24:52

Klingeln bei Klötzer: Ein Bauchladen namens Cues

Der Komponentenhersteller Shimano hat Ende Februar 2023 weitere Komponenten seiner neuen Produktlinie „Cues“ vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht nur um eine neue Schaltgruppe im Einsteiger- und Budgetbereich. Cues ist eher ein Sammelbegriff für verschiedene Komponenten, die untereinander austauschbar sein sollen und unter anderem eine erhöhte Verschleißfestigkeit versprechen – bei nicht gerade geringem Gewicht.

Mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour Magazin ordnen wir Cues technisch und strategisch ein und sprechen darüber, wohin die Reise im Komponentenangebot Shimanos in den nächsten Jahren gehen wird.

Klingeln bei Klötzer: Ein Bauchladen namens Cues 21:53

