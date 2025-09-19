Play
Antritt | Neue Gravelbikes und Nürburgring auf 20 Zoll

Sind diese Gravelbikes die neuen Trekkingräder, Jens Klötzer?

Neue Gravelbikes integrieren Nabendynamo, Bordstrom und Ladebuchse. Bella fährt bei „Rad am Ring“ auf dem Nürburgring mit — auf kleinen Rädern.

Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Jens Klötzer um neue Gravelbikes und mit Bella um eine Ausfahrt zum und um den Nürburgring.

Klingeln bei Klötzer: Gravelbikes mit Bordstrom

Wer den Verkaufsschlager der letzten Jahre unter den unmotorisierten Fahrrädern sucht, wird schnell beim Gravelbike landen. Die Rennräder fürs leichte Gelände sind überaus beliebt: Breite Reifen bringen Sicherheit, mit nachgerüstetem Zubehör wie Beleuchtung, Schutzblechen und Gepäckträger sind Gravelbikes auch sehr gut als Alltagsrad geeignet — und was auf dem täglichen Pendelweg funktioniert, ist ebenfalls auf Reisen praktisch. Bisher musste man sich entsprechende Räder meist einzeln zusammenstellen. Nun haben die Marken Canyon und Rose Räder vorgestellt, die reisefertig aus dem Versandkarton gehoben werden können: Bei „Backroad Unsupported“ und „Grizl CF 8 ESC w/ ECLIPS“ sind Nabendynamo, Beleuchtungsanlage, Pufferakku und USB-Buchse zum Laden aller möglichen Devices schon installiert. Dieses Maß an Integration praktischer Features ist neu und gerade für die beiden großen Versendermarken ein interessanter Schritt. Wir diskutieren mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin, was diese Räder auszeichnet, wo ihre Grenzen sind und wie die Entwicklung des Gravelbikes weitergehen könnte.

Ausfahrt des Monats: Auf 20 Zoll zum Nürburgring

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausfahrt sprechen wir mit Bella aus Freiburg. Sie ist mit ihrem Kumpel Felix von Freiburg zum Nürburgring gefahren, um dort bei „Rad am Ring“ teilzunehmen, einem 24-Stunden-Event auf der berühmten Nordschleife. Die beiden haben auf dem Weg dorthin im Wald geschlafen und sind mit 20-Zoll-Rädern unterwegs gewesen — zur und auf der Rennstrecke.

