Antritt | Verkaufsstopp und Rückruf bei Babboe, Game of Toiletpaper mit Regine

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen. Und in dieser Folge geht’s um den Verkaufsstopp und Rückruf bei Babboe Cargobike und Regine Heidorns „Game of Toiletpaper“.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Aprilausgabe 2024:

Verkaufsstopp und Rückruf von Babboe Lastenrädern

Lastenräder haben es in die Schlagzeilen großer Medienhäuser geschafft, allerdings nicht im positiven Kontext: Der Lastenradhersteller Babboe, Teil der niederländischen Accell-Gruppe, sieht sich gleichzeitig einem Verkaufsstopp, einem Rückruf verschiedener Modelle und in den Niederlanden zusätzlich staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegenüber. Denn einige Babboe-Rahmen sind im Betrieb gebrochen, die Bruchgefahr besteht bei mehreren Modellen. Laut Auskunft des Herstellers werden insgesamt rund 22.000 Lastenräder ausgetauscht. Neben der Konstruktion wird auch die Kommunikation rund um die Probleme kritisiert.

Mit Dirk Zedler, Geschäftsführer der Zedler-Gruppe und damit unter anderem Geschäftsführer der Gesellschaft der Fahrradsachverständigen und des Instituts für Fahrradtechnik und -Sicherheit in Ludwigsburg, sprechen wir über die Schwächen von Konstruktion und Kommunikation und mögliche Auswirkungen auf die Fahrradbranche.

Ausfahrt des Monats: Game of Toiletpaper mit Regine Heidorn

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Regine Heidorn von Regines Radsalon, die seit 2015 übers Radfahren podcastet und 2020 das „Game of Toiletpaper“ ins Leben gerufen hat: ein virtuelles Alleycat, zunächst unter Pandemiebedingungen. Seitdem gibt es das „Game of Toiletpaper“ in jedem Jahr. Wir sprechen mit Regine über die diesjährige Ausgabe.

