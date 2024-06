Antritt | Initiative #aufsRadsetzen des ZIV, Vernetzung am Rad mit Sram Red AXS

Gerolf Meyer

hat sich schon immer am liebsten per Fahrrad (und Nachtzug) fortbewegt und ist folgerichtig nach dem Geographie-Diplom Fahrradjournalist geworden. Nach vielen bedruckten Seiten u.a. im fahrstil-Magazin kam er zu detektor.fm mit der Idee zu und dem Glauben an eine Fahrradsendung, die inzwischen Antritt heißt, jeden Donnerstag ausgestrahlt wird und ein Podcast ist. Außerdem schreibt Gerolf für TOUR, bike, Bicycle Quarterly, den Handbuilt Bicycle Guide und andere Fahrradmedien.