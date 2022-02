Antritt | Verkehrsminister Winfried Hermann über (Rad-)Verkehrspolitik & „Mein Fahrrad ist krank“

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Februarausgabe 2021:

Verkehrsminister Winfried Hermann über (Rad-)Verkehrspolitik auf Landesebene

Auch nach gut drei Monaten fühlt sich die Bundesregierung noch „neu“ an. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP steht in den nächsten Jahren vor großen Aufgaben, aus der Fahrradperspektive sind unter anderem die Verkehrswende einzuleiten und idealerweise auch gleich zu meistern. Viele hatten noch während der Koalitionsverhandlungen auf eine grüne oder einen grünen Verkehrsminister gehofft. In Fahrradkreisen hat die Vergabe des Verkehrsministeriums an die FDP zu viel Kritik geführt, unter anderem von ADFC-Bundesgeschäftsführerin Rebecca Peters in unserer Dezemberausgabe.

Wer jedoch auf die Bundesländer schaut, entdeckt gleich mehrere grüne Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister. Unter ihnen ist Winfried Hermann der Dienstälteste, denn er ist bereits seit mehr als zehn Jahren im Amt. Wir sprechen mit ihm darüber, wie sich Radverkehrspolitik auf Landesebene umsetzen lässt und welche Erfolge und Baustellen es ganz konkret in Baden-Württemberg gibt.

Verkehrsminister Winfried Hermann über (Rad-)Verkehrspolitik 41:58

Mein Fahrrad ist krank: Montageständer, schnarrende Speichennippel und die Bibel

In unserer neuen Serie „Mein Fahrrad ist krank“ sprechen wir einmal im Monat über mechanische Probleme und ihre Lösungen. Dafür haben wir uns Werkstattmeisterin Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig ins Team geholt und besprechen in dieser Ausgabe Hennings Fragen. Kann man ein Fahrrad mit Carbonstütze im Montageständer aufbewahren? Was tun bei schnarrenden Speichennippel und Dreck auf der Bremsscheibe? Außerdem: Gibt es eine Bibel für Fahrradwerkstätten? Das und noch mehr gibt‘s in dieser Ausgabe. Wer auch ein mechanisches Problem hat: Schreibt uns gern unter antritt@detektor.fm mit einer möglichst genauen Schilderung.

Mein Fahrrad ist krank: Montageständer, schnarrende Speichennippel und die Bibel 31:05

