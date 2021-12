Antritt | ADFC-Vorsitzende Rebecca Peters über Fahrrad im Koalitionsvertrag

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Dezemberausgabe 2021:

ADFC-Bundesvorsitzende Rebecca Peters über Fahrrad im Koalitionsvertrag

Deutschland hat eine neue Regierung, SPD, Grüne und FDP bilden die Ampelkoalition. Auf 178 Seiten haben die Parteien ihren Koalitionsvertrag ausformuliert – und dabei offensichtlich kaum an den Radverkehr gedacht, denn der wird in viereinhalb Zeilen abgehandelt. Wobei die letzte Zeile sich auf den Fußverkehr bezieht, der keine eigene Überschrift bekommen hat.

Rebecca Peters ist die neue Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC und spricht mit uns in einem langen Gespräch darüber, wie sie den Koalitionsvertrag und seine Aussagen zur Verkehrswende einschätzt, was sie sich vom neuen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet und wie die Fahrradlobby in Berlin agiert. Außerdem geht es um ihr Programm für den ADFC sowie ihre schönste Ausfahrt im Jahr 2021.

ADFC-Bundesvorsitzende Rebecca Peters über Fahrrad im Koalitionsvertrag 49:09 Download

Antritt-Jahresausklang

Nach dem Gespräch mit Rebecca Peters schauen Christian und Gerolf zurück auf ein spannendes Jahr im Antritt und ihre persönlichen Ausfahrten und Fahrraderlebnisse. Außerdem lotet Christian seine Beziehung zu Dominosteinen aus.

