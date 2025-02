Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s in dieser Ausgabe um die zweite Gedenkfahrt für den Radaktivisten Natenom, der Ende Januar 2024 bei Pforzheim totgefahren wurde.

Andreas Mandalka ist Natenom

Andreas Mandalka ist Radfahrer gewesen und unter dem Namen Natenom bekannt. Unter diesem Pseudonym hat er gebloggt, getwittert und gechattet. Auf seinen Online-Plattformen hat er unter anderem Radinfrastruktur und Probleme im Straßenverkehr thematisiert, wodurch er große Bekanntheit erlangt hat. Am 30. Januar 2024 wurde Natenom auf einer Landstraße südlich von Pforzheim totgefahren. Er wurde mit großer Geschwindigkeit von einem in seiner Richtung fahrenden Autofahrer gerammt und ist noch am Unfallort verstorben.

Über den damaligen Stand der Erkenntnisse zu seinen Todesumstände und eine erste Gedenkfahrt im Februar 2024 haben wir Anfang März 2024 in einer Ausfahrt des Monats gesprochen.

2. Gedenkausfahrt für Natenom im Februar 2025

Für den 2.2.2025 haben die Critical Mass Pforzheim und der ADFC Pforzheim-Enzkreis zu einer zweiten Gedenkfahrt für Natenom aufgerufen. Rund 400 Radfahrende sind aus vielen Städten angereist. Es gab auch Zubringerfahrten per Rad in Form einer Sternfahrt. Gerolf war bei der Gedenkfahrt in Pforzheim dabei und hat mit vielen Menschen gesprochen, um mehr zu Natenoms Geschichte, seinen Todesumständen und die Motivation zur Teilnahme an der Gedenkfahrt zu erfahren. In dieser Podcastfolge könnt ihr seine Reportage hören.

Hier binden wir noch ein Video ein, dass die am 2.2.2025 vor der Staatsanwaltschaft Pforzheim gehaltenen Reden dokumentiert:

