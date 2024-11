In „Antritt“ bei detektor.fm geht’s dieses Mal um Vandalismus an Cargo Bikes und eine Critical Mass mit Live-Musik auf dem Lastenrad.

Vandalismus am Lastenrad bei evhcle

Lastenräder sind offensichtlich multifunktional. Sie transportieren zuverlässig Lasten, die auf klassischen Fahrrädern Probleme bereiten würden. Ihre Absatzzahlen steigen in den letzten Jahren konstant, mittlerweile sollten über 1 Million Cargo Bikes in Deutschland verkauft sein. Und Lastenräder sorgen auch verlässlich für Emotionen: ob als willkommenes Werkzeug der Verkehrswende oder als Aufreger und Klischee-Abziehbild in Diskussionen, die weit über Verkehrsthemen hinausgehen können.

Der Münchner Unternehmer Christoph Ulusoy spricht gar vom „Feindbild Lastenrad“. Denn immer wieder tritt an den Cargo Bikes, die sein Unternehmen evhcle unter anderem in München anbietet, Vandalismus auf. Außerdem habe er sich vor allem in konservativ geprägten Stadtvierteln immer wieder mit ablehnenden Haltungen auseinanderzusetzen. Wir sprechen mit Christoph Ulusoy darüber, welche Schäden an den Cargo Bikes seiner Firma auftreten, wie er damit umgeht und welche Zerrbilder vom Cargo Bike und seinen Nutzenden existieren.

Ausfahrt des Monats: Livemusik und Saitenwechsel bei Critical Mass

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Christof aus Karlsruhe, denn der ist im September bei der lokalen Critical Mass am Start gewesen — mit seinem Lastenrad. Dabei hat er nicht etwa Pakete, Haustiere oder Handwerkszeug transportiert, sondern einen Gitarristen. Dabei ist es sogar zu einer vermuteten Weltpremiere gekommen und darum sprechen wir darüber.

