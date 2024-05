Antritt | Aktionsbündnis Kidical Mass und Schulstraßen, Bicibus zwischen Grimma und Großbardau

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen. In dieser Folge sprechen wir über das Aktionsbündnis Kidical Mass und den Bicibus.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Maiausgabe 2024:

Simone Kraus über das Aktionsbündnis Kidical Mass

Kinder und Jugendliche sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Kindgerechte Infrastruktur findet man gerade in Ballungsräumen selten. Das Aktionsbündnis Kidical Mass will auf diese Situation aufmerksam machen und sie zum Besseren verändern. Dafür haben erst kürzlich Aktionswochen in verschiedenen Städten stattgefunden.

Wir sprechen mit Simone Kraus von Kidical Mass über die Aktionsform, über die Anliegen des Aktionsbündnisses und die Möglichkeit, den Verkehrsraum positiv für junge Menschen zu verändern. Unter anderem erfahren wir, was es mit sogenannten Schulstraßen auf sich hat und wie sie eingerichtet werden können.

Simone Kraus über das Aktionsbündnis Kidical Mass 18:04 Download

Ausfahrt des Monats: Bicibus zwischen Grimma und Großbardau

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Sarah Müller, die an einer Schule in Großbardau bei Grimma in Sachsen arbeitet und dort mit einer Kollegin einen sogenannten Bicibus initiiert hat. Was das ist und wie es so läuft mit dem Bus, das besprechen wir mit ihr.

Ausfahrt des Monats: Bicibus zwischen Grimma und Großbardau 14:00 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: