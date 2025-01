Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s dieses Mal um die Verkehrswende im Rückwärtsgang in Berlin und einen beeindruckenden Slow Ride in Detroit.

Ragnhild Sørensen über die Verkehrswende rückwärts in Berlin

2015 ist in Berlin eine neue Bewegung auf den Plan getreten: Der Volksentscheid Fahrrad hatte es sich zum Ziel gesetzt, ein Radgesetz zu initiieren, dass die Bedingungen für den Rad- und Fußverkehr in Berlin deutlich verbessern und auf den Stand der Zeit bringen sollte. Mehr als 100 000 Unterschriften sind dafür gesammelt worden, das Vorhaben ist 2018 im Berliner Mobilitätsgesetz gemündet. Die Verkehrswende schien damit in Gesetzesform gegossen.

Doch während es unter wechselnden Regierungen an vielen Stellen mit der Umsetzung gehapert hat, steht das Rad der Verkehrswende in Berlin inzwischen still. Besonders viel Aufmerksamkeit hat dabei die Absage an neun von zehn geplanten Radschnellwegen erregt, von den im Gesetz festgeschriebenen Zielen ist Berlin auch darüber hinaus weit entfernt. 600 Millionen Euro sollten bis 2030 in den Radverkehr investiert werden. Daraus wird wohl nichts mehr werden, meint Ragnhild Sørensen, Pressesprecherin des Vereins Changing Cities, der aus dem Volksentscheid Fahrrad hervorgegangen ist. Wir sprechen mit ihr über das Auf und Ab in Sachen Verkehrswende in Berlin, die Ursachen für diese Entwicklungen und ihre Perspektiven auf die Visionslosigkeit der aktuellen Verkehrspolitik.

Ausfahrt des Monats: Willi beim Slow Ride in Detroit

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Willi, denn der ist eher zufällig während einer Dienstreise in einen Slow Ride in Detroit geraten. Je nach Blickwinkel ist das auch eine kleine Verkehrswende in einer eigentlich vom Auto geprägten Stadt. Umso begeisterter ist er von dieser Erfahrung und erzählt uns davon: Was ist ein Slow Ride, wie sieht Detroit aus dem Fahrradsattel aus und was hat Willi dabei so gute Laune gemacht? Das und noch mehr in der Ausfahrt des Monats.

