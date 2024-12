In „Antritt“ bei detektor.fm geht’s dieses Mal um Reifen in der Fahrradwerkstatt und eine lange Weserrunde mit dem Treckingrad.

Mein Fahrrad ist krank: Reifen in der Werkstatt

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Ungefähr einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen. In dieser Ausgabe geht es um Reifen in der Fahrradwerkstatt, wie man verschlissene Reifen erkennt und wie man sie mithilfe des Fachhandels fachgerecht entsorgen kann.

Ausfahrt des Monats: Mit dem Treckingrad auf der Großen Weserrunde

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Wibke aus Wustermark, denn sie hat mit ihrem Treckingrad an der Großen Weserrunde teilgenommen. Ihr Ziel: genug Strecke machen für das Feuerwehr-Fitness-Abzeichen, also 200 km. Angenehmer Nebeneffekt: Wibke ist auf den Geschmack der Langstrecke gekommen, hat sich ein neues Fahrrad zugelegt und für 2025 wieder angemeldet — für eine noch längere Strecke.

